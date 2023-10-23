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В Україні у готівковому обігу на 1 жовтня перебувало ₴727,9 мільярда - НБУ

08:53 23.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

В Україні станом на 1 жовтня 2023 року в обігу перебувало 727,9 млрд грн готівки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.

Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Зауважується, що за січень-вересень 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси.

У Нацбанку зазначають, що на одного жителя України припадало: 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет - номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

Як повідомляв Укрінформ, сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 січня 2023 року, становила 716,1 млрд грн. Це на 14%, або на 88,5 млрд грн більше, ніж станом на 1 січня 2022 року.
 

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