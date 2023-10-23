Слабка єна знову впала до 150 на тлі зростаючої тривоги з приводу Близького Сходу

Японська єна опинилася в центрі уваги на азіатських ринках у понеділок, послабшавши до рівня 150 за долар, але ненадовго, оскільки інвестори, які роблять ставку на подальше зростання прибутковості долара, програли тим, хто очікував, що японська влада втручається в ринки.

Ризик того, що війна Ізраїлю з ісламістським угрупуванням Хамас переросте в ширший регіональний конфлікт, тримав ринки в напрузі, оскільки ізраїльські авіаудари завдали ударів по сектору Газа рано вранці у понеділок, а Сполучені Штати направили до регіону більше військових сил.

Казначейські облігації США були стримані, оскільки інвестори чекають на засідання Європейського центрального банку та даних щодо ВВП США, пізніше цього тижня.

Прибутковість десятирічних облігацій склала близько 4,97%, ненадовго піднявшись минулого тижня вище 5% після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що сила економіки США та напружені ринки праці можуть бути підставою для посилення фінансових умов.

Індекс долара додав 0,02% до 106,19 євро знизився на 0,07% до $1,0586.

Востаннє японська єна торгувалася на рівні 149,83 за долар після нетривалого зниження вранці в понеділок до 150,14, рівня, який востаннє спостерігався 3 жовтня, коли трейдери підозрювали, що Банк Японії втрутився, щоб підштовхнути її до сильнішої стороні 150.

Масафумі Ямамото, головний валютний стратег Mizuho Securities у Токіо, сказав, що, схоже, група інвесторів робила ставку на те, що Банк Японії захистить рівень 150, тоді як інші бачили у зростанні прибутковості американських облігацій причину продовжувати підштовхувати долар нагору.

"Потенційно є два табори, які борються за 150, тому долар-єна звідси не рухається", - сказав Ямамото.

Хоча були деякі припущення, що Банк Японії може ще раз скоригувати діапазон кривої прибутковості на запланованому огляді політики наступного тижня, Банк Японії також показав, що не допустить різкого зростання внутрішньої прибутковості, сказав він.

Еталонна прибутковість JGB склала 0,835%, що трохи нижче за пік п'ятниці, який був найвищим з липня 2013 року. Прибутковість впала в п'ятницю після того, як Банк Японії оголосив про нові кредити, щоб спонукати фінансові установи купувати JGB.

Долар підтримувався стійким зростанням прибутковості на довгому кінці кривої казначейських облігацій США, викликаним збільшенням премій за термінами на тлі очікувань сильнішого зростання та бюджетного спаду.

З середини липня торгово-зважений індекс долара зріс на 6,7%, але цього місяця залишався майже стабільним.

"Це свого роду загадка, що DXY не протестував повторно мінімуми початку жовтня, враховуючи його міцну основу у вигляді високої прибутковості, підкріпленої сильним зростанням, сильним виробництвом енергії на тлі побоювань з приводу Близького Сходу і статусу притулку", - сказав Шон Келлоу. валютний стратег компанії Westpac

"Однак падіння DXY, швидше за все, обмежиться серединою 105 пунктів, і ми продовжимо ринути до 109 у четвертому/першому кварталі".

Засідання ЄЦБ відбудеться у четвер. На думку всіх 85 економістів, опитаних Reuters, цикл підвищення ставок завершився, але лише у липні 2024 року він почне пом'якшуватися, оскільки боротьба з підвищеною інфляцією продовжується.

ЄЦБ підвищив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів у вересні, піднявши ставку за депозитами до 4,00%, а ставку рефінансування до 4,50%, але дав зрозуміти, що його 10-те підвищення за 14-місячну серію, ймовірно, буде останнім.