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АНАЛІТИКА

У вересні 2023 року за державними гарантіями на портфельній основі банки видали 807 кредитів на 2,9 млрд гривень

07:50 23.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 30 322 кредитів на загальну суму 95,1 млрд гривень.

Станом на 1 жовтня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 23 175 кредитів на суму 66,6 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32 млрд гривень. Це близько 73 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

При цьому у вересні 2023 року укладено 807 кредитних договорів на суму 2,9 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня поточного року під державні гарантії на портфельній основі, лідирує АТ КБ «Приватбанк» - наразі обслуговується 17 470 кредитів на загальну суму 25,7 млрд грн, що становить 81 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» - 2 467 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн (відповідно - 87% від ліміту банку).

У вересні 2023 року за державними гарантіями на портфельній основі банки видали 807 кредитів на 2,9 млрд гривень

 

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

* у Києві - 1 951 кредит на суму 5,8 млрд грн;
* у Дніпропетровській області - 2 065 кредитів на 5,1 млрд грн;
* у Київській області - 1 496 кредитів на 4,6 млрд грн;
* у Львівській області - 1 944 кредити на 4,5 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

* сільське господарство - 7 248 кредитів на загальну суму 36,7 млрд грн;
* оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 903 кредити на 15,7 млрд грн;
* переробна промисловість - 2 346 кредитів на 8,5 млрд грн;
* транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 565 кредитів на 2,3 млрд гривень.

У вересні 2023 року за державними гарантіями на портфельній основі банки видали 807 кредитів на 2,9 млрд гривень
За матеріалами: Міністерство фінансів
Ключові теги: кредит
 

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