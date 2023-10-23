Індекси Волл-стріт різко впали, відзвітувавши про тижневі втрати

У п'ятницю фондові індекси США різко знизилися за день і тиждень, оскільки інвестори турбувалися про подальше підвищення відсоткових ставок та поширення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Індекси S&P 500 та Nasdaq впали більш ніж на 1% кожен. Усі 11 секторів індексу S&P 500 закрилися зниженням у результаті масового продажу, при цьому найбільшим падінням виявилися технології та фінанси.

"Геополітично, у вихідні дні інвестори будуть обережні і приберуть гроші зі столу", - сказав Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates Inc, інвестиційної консультативної фірми в Толедо, штат Огайо.

Фінансовий індекс S&P 500 знизився на 1,6%, а регіональний банківський індекс KBW знизився на 3,5%. Акції компанії Regions Financial впали на 12,4% після того, як її прибуток не виправдав середні оцінки аналітиків.

«Весь цей сектор знаходиться в тумані, з вищими ставками. Можливо, у нас не буде такої м'якої посадки і це буде боляче», - сказав Ланц.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася в п'ятницю, наступного дня після того, як вона, вперше з липня 2007 року, перевищила позначку 5% після коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Він сказав, що сила економіки США та напружені ринки праці можуть вимагати жорсткіших умов запозичення для контролю інфляції.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 286,89 пунктів, або 0,86%, до 33 127,28, S&P 500 втратив 53,84 пунктів, або 1,26%, до 4 224,16, а індекс Nasdaq Composite впав на 202 ,37 Пункт, або 1,53%, до 12 983,81.

За тиждень індекс Dow упав на 1,6%, S&P 500 упав на 2,4%, а Nasdaq упав на 3,2%.

Індекс волатильності Cboe закрився на найвищому рівні з 24 березня.

Акції SolarEdge впали на 27,3% після того, як компанія попередила про значне зниження виторгу в четвертому кварталі.

Акції компанії-емітента кредитних карток American Express впали на 5,4%, незважаючи на те, що її прибуток у третьому кварталі перевершив очікування.

Сезон звітності в США за третій квартал вже в самому розпалі: відзвітували 86 компаній з індексу S&P 500. Результати деяких середніх банків викликали побоювання, що стимул для кредиторів від підвищення відсоткових ставок ФРС поступово сходить нанівець.

Обсяг на біржах США становив 11,05 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,58 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі випуски у співвідношенні 2,63 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,28 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 не продемонстрував нових 52-тижневих максимумів та 38 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував дев'ять нових максимумів та 420 нових мінімумів.