Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ у третій тиждень відмови від фіксованого курсу підріс до $735 млн

23:58 20.10.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у третій тиждень жовтня, після переходу з 3 жовтня з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, зріс до $735,3 млн з $575,0 млн другого тижня.

За даними на сайті центробанку, продаж цього тижня практично був відсутній, склавши лише $0,14 млн.

За результатами тижня курс гривні на міжбанку знизився на 0,6%, або на 22 коп. - до 36,6118 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.

В обмінниках за тиждень долар, навпаки, подешевшав ще приблизно на 5 коп. - До рівня 38,02 грн / $ 1, хоча в день зміни режиму курс досягав 38,30 грн / $ 1.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $208,4 млн, тоді як продав $21 млрд 937,0 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5401
  0,0717
 0,20
EUR
 1
 38,7033
  0,0522
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4830  0,03 0,09 38,1381  0,06 0,15
EUR 39,8315  0,03 0,07 40,6756  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5350  0,07 0,19 36,5600  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес