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Чистий продаж НБУ у третій тиждень відмови від фіксованого курсу підріс до $735 млн
23:58 20.10.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у третій тиждень жовтня, після переходу з 3 жовтня з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, зріс до $735,3 млн з $575,0 млн другого тижня.
За даними на сайті центробанку, продаж цього тижня практично був відсутній, склавши лише $0,14 млн.
За результатами тижня курс гривні на міжбанку знизився на 0,6%, або на 22 коп. - до 36,6118 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.
В обмінниках за тиждень долар, навпаки, подешевшав ще приблизно на 5 коп. - До рівня 38,02 грн / $ 1, хоча в день зміни режиму курс досягав 38,30 грн / $ 1.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $208,4 млн, тоді як продав $21 млрд 937,0 млн.
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