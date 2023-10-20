Долар зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 15:25 EET торгується на рівні $1,0569 порівняно з $1,0585 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,2124 порівняно з $1,2144 напередодні.

Трейдери продовжують оцінювати слова голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, який напередодні дав зрозуміти, що можливість подальшого підйому базової ставки американським ЦБ не виключена, зазначає Market Watch.

"Ми уважно ставимося до останніх даних, що показують стійкість економічного зростання і попиту на робочу силу, - сказав Павелл, виступаючи в Економічному клубі Нью-Йорка в четвер. - Додаткові свідчення стабільного зростання вище за тренд або того, що напруженість на ринку праці більше не слабшає, можуть поставити під загрозу подальший прогрес у боротьбі з інфляцією і послужити підставою для подальшого посилення грошово-кредитної політики".

Павелл зазначив, що Федрезерв діє обережно і бореться зі "старими і новими" невизначеностями. При цьому ЦБ намагається збалансувати ризик надто високого підйому процентних ставок із ризиком, що занадто низький їх рівень не дасть змоги уповільнити інфляцію.

Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаель Бостік заявив в інтерв'ю CNBC у п'ятницю, що ФРС, імовірно, почне знижувати ставку не раніше кінця 2024 року.

Це станеться тоді, коли "ми підійдемо справді близько до мети 2-відсоткової інфляції", зазначив він.

На п'ятницю також заплановано виступ голови ФРБ Клівленда Лоретти Местер. Після цього керівники американського ЦБ припинять коментувати грошово-кредитну політику до наступного засідання ФРС (31 жовтня - 1 листопада).

Вартість американської валюти щодо єни збільшилася до 149,98 єни порівняно з 149,8 єни за підсумками сесії в четвер.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3167 юаня проти 7,3129 юаня напередодні.

