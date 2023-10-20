НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,5462 грн/$1

Ціни на золото зросли до тримісячного максимуму на тлі попиту на безпечні притулки, через побоювання з приводу війни між Ізраїлем і Хамасом, тоді як дещо змішані сигнали за процентними ставками в США також зупинили ралі долара і прибутковості казначейських облігацій.