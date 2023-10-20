Долар загалом виріс, на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій, та загрожує подолати рівень у 150 єн

У п'ятницю долар перебував на волосинку від рівня, за яким уважно спостерігають, у 150 єн, чому сприяло зростання прибутковості 10-річних казначейських облігацій США, яка на попередній сесії ненадовго досягла 5%, вперше з 2007 року.

Базова прибутковість 10-річних облігацій, яка востаннє становила 4,9813%, цього тижня зросла приблизно на 35 базисних пунктів, що зумовлено зростанням очікувань того, що Федеральна резервна система, ймовірно, утримуватиме процентні ставки на вищому рівні протягом тривалого часу, а також зростаючими фінансовими проблемами у США.

«Рух вгору був викликаний відходом ФРС з ринку як покупця, нечутливгого до цін. Іноземний попит також знизився. У поєднанні з напрочуд великою емісією через дефіцит, це класичний ефект попиту та пропозиції», - сказав Брайан Джейкобсен, головний економіст компанії. Програма Керування активами.

Це продовжувало чинити тиск на єну, яка востаннє торгувалася на рівні 149,83 за долар, що недалеко від психологічного порога 150 за долар, який, як вважають деякі трейдери, може спровокувати інтервенцію з боку японської влади, як це сталося в минулому. року.

Пара долар/єна має тенденцію уважно відслідковувати зміни дохідності довгострокових казначейських облігацій, особливо з терміном погашення 10 років.

Стерлінг також знизився на 0,08% до $1,21285, хоча і знаходився на деякій відстані від двотижневого мінімуму $1,2093, досягнутого в четвер.

На ширшому валютному ринку долар США зріс, чому сприяла підвищена прибутковість казначейських облігацій.

Індекс долара додав 0,08% до 106,29, хоч і очікував тижневого падіння.

У своїй промові у четвер, яку уважно спостерігали, голова ФРС Джером Пауелл заявив, що сила економіки США і напруженість на ринках праці, що зберігається, можуть вимагати ще жорсткіших умов запозичення для контролю над інфляцією, хоча зростання ринкових процентних ставок може зменшити необхідність дій центрального банку.

"Ринок, схоже, більш задоволений думкою про те, що ФРС збирається призупинити або принаймні ухвалити рішення про підвищення ставок після засідання, яке пройде 31 жовтня - 1 листопада", - сказав Рей Аттрілл, голова валютного підрозділу National Australia Bank.

"Очевидно, що він все ще не зачиняє двері перед перспективою підвищення ставок, але в промові Пауелла було кілька слів, які, я думаю, відображають деяке пом'якшення тону".

Грошові ринки майже повністю очікують, що ФРС збереже процентні ставки на майбутньому засіданні з політики, порівняно з ймовірністю приблизно 87% тиждень тому, згідно з даними CME FedWatch tool.

Євро впав на 0,04% до $1,05755, а австралійський долар втратив 0,26% до $0,6312.

Новозеландський долар впав на 0,35% до $0,5829 після падіння до більш ніж 11-місячного мінімуму в $0,5816 у четвер.

Ківі був на шляху до щотижневої втрати майже на 1% під тиском даних, представлених раніше цього тижня, які показали, що споживча інфляція Нової Зеландії сповільнилася до дворічного мінімуму третього кварталу.

В Азії дані в п'ятницю показали, що базова інфляція в Японії у вересні сповільнилася нижче порога в 3% вперше за більш ніж рік, але залишилася вищою за цільовий показник центрального банку, хоча це мало вплинуло на рух єни.

Тим часом Китай має оголосити свої одно- та п'ятирічні ставки за кредитами пізніше у п'ятницю.

"Я очікую, що основні ставки по кредитах залишаться стабільними з огляду на те, що цього місяця середньострокова ставка по кредитах залишилася незмінною", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia. "Зазвичай вони рухаються в ногу".