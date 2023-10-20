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АНАЛІТИКА

Волл-стріт падає на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій, говорить Пауелл

07:57 20.10.2023 |

Фінанси

 

Акції США в четвер завершилися впевненим зниженням: акції Tesla впали після публікації результатів, а прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл розповів про грошово-кредитну політику, а інвестори турбувалися, чи залишаться відсоткові ставки високими протягом тривалого часу.

Акції Tesla впали наступного дня після того, як автовиробник не виправдав очікувань Волл-стріт щодо прибутку та виручки у третьому кварталі, а його генеральний директор Ілон Маск заявив, що він стурбований високими відсотковими ставками, що впливають на попит.

Прибутковість казначейських облігацій продовжила зростати, а базова доходність 10-річних облігацій досягла 16-річного максимуму майже 5%.

«Схоже, що 10-річний період встановлює новий вищий тренд, який... буде тиснути на акції, принаймні в короткостроковій перспективі», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент, радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут .

«Ринки сподівалися, що Джей Пауелл вкаже на те, що ФРС збирається призупинити підвищення відсоткових ставок, і він фактично натякнув на ідею, що їм доведеться знову підняти відсоткові ставки, якщо вони, як і раніше, будуть відчувати підвищену стурбованість щодо інфляції».

Пауелл заявив в Економічному клубі в Нью-Йорку, що центральні банки США обережно проводять політику після агресивного підвищення ставок минулого року, але він додав, що сила економіки і напруженість на ринках праці, що зберігається, можуть бути підставою для подальшого підвищення ставок.

Чутливий до ставок сектор нерухомості впав на 2,4% і став найгіршим сектором S&P 500 за добу.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 250,91 пункту, або 0,75%, до 33414,17, S&P 500 втратив 36,6 пункту, або 0,85%, до 4278, а індекс Nasdaq Composite впав на 128,13 пункту, чи 0,96%, до 13 186,18.

Індекс волатильності Cboe підскочив до найвищого рівня закриття з березня.

Дані цього тижня вказують на сильний споживчий попит та напружений ринок праці. Звіт Міністерства праці США в четвер показав, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня впала до дев'ятимісячного мінімуму.

Ринок праці демонструє силу, незважаючи на те, що з березня 2022 року центральний банк підвищив базову процентну ставку овернайт на 525 базисних пунктів.

Крім того, акції Netflix Inc підскочили на 16,1% після того, як потокова компанія №1 у світі за кількістю передплатників заявила, що підвищує ціни на деякі зі своїх планів у США, Великій Британії та Франції після додавання 9 мільйонів користувачів у третьому кварталі.

Акції American Airlines зросли на 0,8% після того, як компанія опублікувала оптимістичні квартальні результати. У середу акції авіакомпаній різко впали після того, як United Airlines прогнозувала прибуток у поточному кварталі нижче за очікування аналітиків.

Обсяг на біржах США становив 11,82 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,50 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 3,96 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,96 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 2 нових 52-тижневих максимуми та 37 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 15 нових максимумів та 370 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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