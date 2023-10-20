Нацбанк вводить в обіг оновлену банкноту 20 гривень з підписом нового голови

Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає Укрінформ.

"Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Випуск нових банкнот номіналом 20 гривень здійснюється планово, для забезпечення готівкового обігу - на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

Як повідомлялося, на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.