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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до євро та єни, зміцнюється щодо фунта

15:43 19.10.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро та єни на торгах у четвер, зміцнюється до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Трейдери очікують щотижневих даних про кількість нових заявок на допомогу із безробіття в США (15:30 EET), а також заяв голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який візьме участь у заході економічного клубу Нью-Йорка в четвер. Експерти вважають, що тон заяв Пауелла буде більш "яструбиним", ніж у деяких інших представників керівництва ФРС, зазначає Market Watch.

"Я не думаю, що Пауелл дотримуватиметься чіткої позиції щодо подальшої динаміки базової ставки, як це зробили окремі керівники американського ЦБ, які вважають, що цикл посилення політики ФРС завершено", - заявив головний економіст CIBC Capital Markets Ейвері Шенфельд.

Регіональний економічний огляд Beige Book, опублікований напередодні, показав, що економічна активність у США здебільшого залишалася стабільною у вересні - на початку жовтня.

"Прогнози для американської економіки на найближчу перспективу переважно передбачають або її стабільність, або слабке (slight) сповільнення темпів зростання", - ідеться в Beige Book.

За словами головного економіста із питань США Deutsche Bank Метью Луццетті, Пауелл, імовірно, погодиться з думкою тих представників Федрезерву, які вважають, що американський ЦБ може зберегти ставку незмінною в листопаді, оскільки зростання прибутковості US Treasuries робить за ФРС частину роботи із посилення політики.

Також на четвер заплановано виступи глави Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остана Гулсбі і заступника голови ФРС з банківського нагляду Майкла Барра.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, шанси на те, що ФРС залишить її незмінною в листопаді, ринок оцінює в 94%, зазначає Market Watch.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв у четвер торгується на рівні $1,0560 порівняно з $1,0539 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта опустився під час торгів до $1,2122 порівняно з $1,2140 напередодні.

Курс долара щодо єни знизилася до 149,82 єни порівняно з 149,93 єни за підсумками сесії в середу.

Пара долар/юань стабільна, торгується на рівні 7,3154 юаня проти 7,3153 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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