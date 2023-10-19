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АНАЛІТИКА

Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи

 

Паризька фондова біржа (Euronext) поступилася Лондонській біржі статусом найбільшого фондового ринку Європи. Париж був найбільшим європейським біржовим майданчиком із листопада 2022 року, пише агентство Bloomberg.

Ринкова вартість компаній, чиї цінні папери торгуються на Паризькі біржі, опустилася до $2,887 трлн. Показник Лондонської фондової біржі - $2,888 трлн.

Капіталізація компаній Паризької біржі скоротилася на $270 млрд із пікового показника квітня через падіння вартості акцій LVMH, L'Oreal, Hermes International та Kering SA, які разом становлять майже п'яту частину основного індексу CAC 40.

Ринкова вартість компаній Лондонської біржі навпаки зросла завдяки подорожчанню нафти та, як наслідок, зростанню вартості акцій нафтогазових компаній.

Опитані агентством аналітики прогнозують, що Лондону буде важко утримати статус найбільшого фондового ринку Європи.

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit) популярність Лондонської біржі стабільно знижується. Компанії стали частіше віддавати перевагу іншим майданчикам для розміщення акцій.

Поточні проблеми у британській економіці знижують ринкову вартість місцевих компаній, що підтверджується низкою нещодавніх фінансових звітів.

Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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