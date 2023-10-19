Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,615 грн/$1
13:38 19.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 19 жовтня 2023 року.
|Показник
|18.10.2023
|19.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|36.5259
|36.615
|0.24
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар дешевшає до євро та єни, зміцнюється щодо фунта
|Українські банки платитимуть подвійний податок на прибуток
|Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,615 грн/$1
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.10.23
|Ціни на золото знижуються, оскільки нервозність ФРС компенсує попит на активи-прихістіки
Бізнес
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми