ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.10.23

Ціни на золото відкотилися від більш ніж двомісячних максимумів у четвер через обережність перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що дещо компенсувало попит на безпечні активи, який підігрівається війною між Ізраїлем та ХАМАС.