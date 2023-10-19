ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.10.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 19 жовтня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|19.09.23
|1476270.93
|690693.45
|567266.16
|119926.62
|2322.75
|47466.96
|48594.99
|20.09.23
|1476406.28
|690693.45
|566585.04
|120514.61
|2322.75
|47656.68
|48633.75
|21.09.23
|1476959.52
|690693.45
|566637.34
|120677.69
|2322.75
|47819.83
|48808.46
|22.09.23
|1486011.86
|690693.45
|574292.16
|121023.87
|2322.75
|48950.18
|48729.45
|25.09.23
|1486015.07
|690693.45
|573633.02
|121468.04
|2322.75
|49151.27
|48746.54
|26.09.23
|1485992.25
|690693.45
|572962.29
|121925.82
|2322.75
|49341.40
|48746.54
|27.09.23
|1485892.88
|690693.45
|572431.47
|122339.14
|2322.75
|49455.38
|48650.69
|28.09.23
|1479371.32
|690693.45
|573915.92
|118771.53
|1496.00
|47894.89
|46599.53
|29.09.23
|1479374.62
|690693.45
|572894.73
|118754.38
|1496.00
|48319.17
|47216.89
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|03.10.23
|1479342.00
|690693.45
|573056.59
|118411.49
|1496.00
|48677.99
|47006.48
|04.10.23
|1479221.99
|690693.45
|572521.31
|118707.50
|1496.00
|48986.67
|46817.05
|05.10.23
|1490810.78
|690693.45
|578889.45
|123410.23
|1496.00
|49335.60
|46986.05
|06.10.23
|1477927.02
|690693.45
|575432.76
|118961.22
|1496.00
|44577.92
|46764.66
|09.10.23
|1477949.81
|690693.45
|574755.93
|119610.40
|1496.00
|44721.43
|46672.59
|10.10.23
|1477737.88
|690693.45
|574386.20
|119616.49
|1496.00
|44721.43
|46663.84
|11.10.23
|1477753.16
|690693.45
|573828.65
|119711.68
|1496.00
|45045.52
|46977.86
|12.10.23
|1487955.15
|690693.45
|583096.97
|120212.69
|1496.00
|45230.16
|47225.87
|13.10.23
|1498784.95
|690693.45
|589110.17
|122871.70
|1496.00
|47562.72
|47050.91
|16.10.23
|1498404.74
|690693.45
|587988.19
|123225.02
|1496.00
|47989.62
|47012.46
|17.10.23
|1498317.09
|690693.45
|587142.17
|123738.26
|1496.00
|48041.21
|47206.00
|18.10.23
|1498835.31
|590693.45
|586637.10
|124541.14
|1496.00
|48255.37
|47212.25
|19.10.23
|1508169.74
|690693.45
|594796.68
|125560.24
|1496.00
|48418.70
|47204.68
Данные: НБУ
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на 19 жовтня - 36,5616 грн.