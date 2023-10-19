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Долар тримається близько 150 єн напередодні виступу голови ФРС
08:05 19.10.2023 |
Долар утримував єну поблизу двотижневого мінімуму на тлі зростаючих очікувань того, що Федеральна резервна система США утримуватиме ставки на вищому рівні довше, що викликало зростання дохідністі долара США та казначейських облігацій США. Ринки чекають на виступ голови ФРС Пауелла.
Керуючий ФРС Крістофер Уоллер та Джон Вільямс були одними з останніх представників центрального банку США, які виступили з коментарями цього тижня, оскільки засідання ФРС щодо грошово-кредитної політики, яке відбудеться 31 жовтня - 1 листопада, швидко наближається.
Уоллер, який є одним із найвойовничіших членів ФРС, сказав, що він хоче «почекати, подивитися і побачити», чи продовжить економіка США зростати чи ослабне перед підвищенням відсоткових ставок на сьогодні.
Індекс долара, який вимірює курс долара щодо кошика валют, вранці в Азії залишався стабільним поблизу максимуму середи, на рівні 106,63.
Долар отримав підтримку від різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США відразу, оскільки побоювання з приводу випуску державних боргових зобов'язань посилилися на тлі обговорення процентних ставок, що триває.
На думку аналітика IG Market Тоні Сайкамора, нещодавня риторика ФРС відображає значне посилення фінансових умов, а також невизначеність, що зросла, на тлі недавніх геополітичних подій на Близькому Сході.
Політики Федеральної резервної системи сигналізують про паузу у підвищенні відсоткових ставок ще на пару місяців, очікуючи резолюції змішаних сигналів, включаючи сильні економічні дані та ознаки прогресу у боротьбі з все ще стійко високою інфляцією.
Увага ринку тепер звернена на голову ФРС Джерома Пауелла, який має намір виступити у четвер.
"Я думаю, що цілком імовірно, що голова ФРС підтвердить обережніші коментарі, які пролунали від доповідачів ФРС за останні півтора тижні", - сказав Сікамор.
Японська єна трохи зміцнилася до 149,77 за долар, порівняно з двотижневим мінімумом середи в 149,94, але все ще знаходиться поблизу рівня 150, який ринки сприймають як потенційний привід для валютної інтервенції з боку японської влади.
Раніше в жовтні єна різко зросла після падіння вище за відмітку 150, хоча пізніше вона впала, і перші ознаки дозволяють припустити, що влада Японії не втрутилася.
Курс долара до ієни може зрости ще вище залежно від того, чи продовжить прибутковість американських облігацій зростати швидшими темпами, ніж прибутковість японських аналогів, пише Керол Конг, валютний стратег та економіст Банку Співдружності Австралії.
Прибутковість 10-річних державних облігацій Японії в середу зросла до нового десятирічного максимуму в 0,815%, що спонукало Банк Японії оголосити про термінову купівлю облігацій на суму $2 млрд, щоб зберегти понижувальний тиск на прибутковість.
"На наш погляд, ризик валютної інтервенції Банку Японії залишається високим", - сказав Конг.
Австралійський долар упав приблизно на 0,3% до долара США до $0,6319, тоді як ківі впав майже на 0,2% до $0,5847.
По відношенню до долара євро в основному залишається на рівні $1,05365, після падіння напередодні.
Стерлінг залишався стабільним на рівні 1,2137 дол.
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