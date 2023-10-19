Волл-стріт впала більш ніж на 1%; прибутковість зростає, інвестори оцінюють прибуток

Біржі США в середу закрилися різким зниженням: індекси S&P 500 і Nasdaq впали більш ніж на 1% кожен, оскільки прибутковість казначейських облігацій знову зросла, а інвестори оцінили останню порцію квартальних корпоративних результатів та прогнозів.

Зростаюча напруженість на Близькому Сході посилила неприйняття ризику. Золото-притулок досягло найвищого рівня за більш як два місяці. Індекс волатильності Cboe, індикатор страху Волл-стріт, підскочив.

Прибутковість зросла після того, як дані, що показують, що житлове будівництво в США відновилося у вересні, підтвердили думку про те, що Федеральна резервна система утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

«Ми знаходимося в періоді ротації секторів, і люди намагаються розібратися в цьому новому середовищі - при повному перезавантаженні ставок по всій кривій - які акції продовжуватимуть успіхи, а які постраждають», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

"Очевидно, що компанії з високою часткою позикових коштів зазнають труднощів на такому ринку".

Вища прибутковість безризикових казначейських облігацій США знижує привабливість акцій.

Що стосується прибутку, акції Procter & Gamble зросли на 2,6% після того, як її квартальні продажі перевершили очікування ринку, тоді як акції United Airlines Holdings впали на 9,7% після того, як компанія прогнозувала слабший прибуток у четвертому кварталі через вищі витрати. Індекс пасажирських авіакомпаній S&P 500 знизився на 5,6%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 332,57 пункту, або 0,98%, до 33665,08, S&P 500 втратив 58,6 пункту, або 1,34%, до 4314,6, а індекс Nasdaq Composite впав на 219 ,45 Пункт, або 1,62%, до 13 314,30.

Інвестори стурбовані наслідками конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, який розпочався 7 жовтня з нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних осіб та солдатів. Президент США Джо Байден під час візиту пообіцяв солідарність з Ізраїлем і заявив, що смертельний вибух у лікарні в секторі Газа, ймовірно, був викликаний ракетою, випущеною бойовиками.

Також у новинах про прибутки та збитки йдеться, що прибуток Morgan Stanley у третьому кварталі знизився через млявого укладання угод. Акції завершили день зниженням на 6,8%.

Tesla завершила сесію зниженням на 4,8%, а Netflix завершила сесію зниженням на 2,7%. Після закриття торгів акції Tesla зросли приблизно на 2%, а Netflix підскочили приблизно на 12% після того, як компанії опублікували квартальні результати.



Найближчими днями очікуються нові результати, оскільки сезон звітності США за третій квартал набирає обертів.

Обсяг на біржах США становив 10,48 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,45 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 4,67 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,33 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг 12 нових 52-тижневих максимумів та 25 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 25 нових максимумів та 252 нових мінімуму.