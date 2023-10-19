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Регулятор розширив список сумнівних інвестпроєктів
23:25 18.10.2023 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 16 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Загалом у списку вже 204 сумнівні проєкти, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.
До списку додано:
- TRADE.COM | CFD
- FXSTANDART
- Cauvocapital
- ACCENT FOREX
- IB Platform
- Trade Union Trust
- JFD Trade
- TFX Pro
- Capital ex Pro
- KONA
- Tradefora
- BTQ
- UBK Markets
- xDirect
- SM-kdly
- TopTrades
Повний перелік сумнівних інвестпроєктів - тут.
НКЦПФР рекомендує, що в разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
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