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Європейський центробанк перейшов до наступного етапу впровадження цифрового євро
Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) ухвалила рішення перейти до наступного етапу впровадження цифрового євро - етапу підготовки. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.
Новий етап іде за завершенням етапу дослідження, розпочатого Євросистемою у жовтні 2021 року з метою вивчення можливих моделей розробки та розповсюдження цифрового євро.
Підготовчий етап розпочнеться 1 листопада 2023 року та попередньо триватиме два роки.
Він включатиме доопрацювання правил та вибір постачальників, які могли б розробити платформу та інфраструктуру цифрового євро. Також будуть проведені тести та експерименти з функціонала цифрового євро та його відповідності вимогам досвіду користувача, конфіденційності, фінансової доступності та впливу на навколишнє середовище.
Через два роки ЄЦБ ухвалить рішення, чи переходити до наступного етапу випуску та впровадження цифрового євро.
Запуск підготовчого етапу не є рішенням щодо випуску цифрового євро, уточнюють в ЄЦБ. Рішення про запуск буде розглянуто лише після завершення законодавчого процесу Європейським Союзом.
"Нам необхідно підготувати нашу валюту до майбутнього. Цифровий євро співіснуватиме з фізичними грошима", - прокоментувала голова ЄЦБ Крістін Лагард.
Цифровий євро - цифрова форма готівки Європейського центробанку, яку можна використовувати для всіх цифрових платежів на всій території єврозони. Він забезпечить найвищий рівень конфіденційності та можливість миттєво здійснювати платежі. Його можна буде використовувати в розрахунках між людьми, у точках продажу, в електронній комерції та державних угодах. Жоден цифровий платіжний інструмент не пропонує всіх цих функцій. Цифровий євро заповнить цю прогалину.
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