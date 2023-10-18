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Рада ЄС ухвалила директиву про обмін податковою інформацією про криптотранзакції
17:46 18.10.2023 |
7 жовтня 2023 року Рада ЄС ухвалила поправку до Директиви про адміністративне співробітництво (DAC8). Вона передбачає обмін інформацією про криптотранзакції та їхніх учасників між податковими органами з різних юрисдикцій у межах блоку.
Текст поправки було затверджено ще в травні 2023 року. Білль опублікують в Офіційному журналі ЄС і він набуде чинності протягом 20 днів.
Мета поправки - перекрити «сірі зони» в оподаткуванні криптовалютного сектора. Після того як вона набере чинності, між відповідними органами здійснюватиметься автоматичний обмін інформацією від постачальників послуг у сфері віртуальних активів.
DAC8 охоплює не тільки централізовані криптоактиви. Вона також поширюється на стейблкоїни, DeFi, стейкінг і деякі NFT, наголошують у пресрелізі.
«Директива поліпшить здатність держав-членів виявляти та боротися з податковим шахрайством та ухиленням від сплати зборів, вимагаючи від постачальників послуг на території ЄС надавати інформацію про учасників транзакцій незалежно від їхнього розміру», - наголошується в документі.
DAC8 фактично є аналогом «Travel Rule» від Групи розроблення фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Це правило вимагає від постачальників послуг збирати, а в разі потреби й обмінюватися інформацією про учасників криптотранзакцій на суму понад $3000.
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