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Долар зміцнюється до євро і фунта, слабко дешевшає відносно єни
16:53 18.10.2023 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, слабо дешевшає в парі з єною.
Трейдери оцінюють статдані та очікують нових заяв від керівників Федеральної резервної системи (ФРС), розраховуючи отримати сигнали про подальші плани американського ЦБ.
На середу заплановано виступи членів ради керуючих ФРС Крістофера Воллера і Мішель Боуман, а також голови Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джона Вільямса.
Крім того, о 21:00 EET американський ЦБ оприлюднить регіональний економічний огляд Beige Book.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.
Пара євро/долар за даними на 15:50 EET торгується на рівні $1,0553 порівняно з $1,0577 на закриття попередньої сесії.
Дані статистичного управління Європейського союзу, опубліковані в середу, показали уповільнення інфляції в єврозоні до мінімуму з жовтня 2021 року. Споживчі ціни в регіоні збільшилися у вересні на 4,3% у річному вираженні після підйому на 5,2% у серпні.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) в єврозоні минулого місяця становило 4,5%, ставши мінімальним із серпня 2022 року.
Тим часом у Великій Британії інфляція у вересні залишилася на серпневому рівні - 6,7% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Темпи інфляції є мінімальними за півтора року.
Курс фунта опустився під час торгів до $1,2174 порівняно з $1,2184 напередодні.
Курс долара щодо єни знизилася до 149,76 єни проти 149,82 єни за підсумками сесії у вівторок.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,3152 юаня проти 7,3129 юаня напередодні.
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