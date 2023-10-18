Обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу зріс уперше із середини вересня

Національний банк України (НБУ) на останньому тендері з продажу тримісячних депозитних сертифікатів у п'ятницю, 13 жовтня, збільшив їхню реалізацію до 33,35 млрд грн із 29,86 млрд грн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення раніше випущених паперів їхній обсяг в обігу вперше із середини вересня повернувся до зростання і збільшився на 7,3 млрд - до 190,7 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників збільшилася на одного - до 41.

Щодо тендерів із продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то минулого тижня обсяг їх розміщення коливався від 271,7 млрд грн до 309 млрд грн серед 50-55 банків, а цього понеділка він становив 274,6 млрд грн.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 жовтня до 10 листопада становить 328,3 млрд грн, що на 2,2 млрд грн менше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 15 вересня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, слідом за чим аналогічно до 20% знизилася ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і за ДС овернайт - з 18% до 16%.

Центробанк також скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши з 70% до 35% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Крім того, Нацбанк з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу. Водночас регулятор не очікує різких стрибків у попиті на валюту і планує утримувати динаміку курсу в межах, які б забезпечували привабливість гривневих активів.

Заявки на купівлю тримісячних ДС банки можуть подавати як до НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щоп'ятниці.