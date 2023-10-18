НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,5259 грн/$1

Ціни на золото різко зросли, наблизившись до місячного максимуму, оскільки потенційна ескалація війни між Ізраїлем і ХАМАС призвела до збільшення попиту на безпечні прихістки, тоді як ціни на мідь також зросли, наслідуючи позитивні показники економіки Китаю.