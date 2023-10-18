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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,5259 грн/$1
12:40 18.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 18 жовтня 2023 року.
|Показник
|17.10.2023
|18.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.4167
|36.5259
|0.30
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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