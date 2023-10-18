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SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер (Gary Gensler) попередив, що в найближчі 10 років практично неминуча фінансова криза, викликана нерегульованим використанням штучного інтелекту.
За його словами, якщо всі гравці на ринку спиратимуться на однакові інструменти ШІ, це може призвести до стадної поведінки та ланцюгової реакції за різких коливань.
Генслер вважає, що в майбутньому люди звинувачуватимуть у кризі якісь конкретні моделі ШІ, на які вони покладалися.
Він зазначив, що фінансова сфера активно впроваджує технології ШІ, а система регулювання поки що не готова це контролювати. Повноваження SEC поширюються на фінансову галузь, а не ШІ, додав Генслер.
Голова SEC пообіцяв вжити заходів у рамках закону, щоб не допустити кризи, пов'язаної з неконтрольованим впровадженням штучного інтелекту.
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