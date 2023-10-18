Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото зросли майже до місячного максимуму на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

08:39 18.10.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото різко зросли в середу, наблизившись до місячного максимуму, оскільки потенційна ескалація війни між Ізраїлем і ХАМАС призвела до збільшення попиту на безпечні прихістки, тоді як ціни на мідь також зросли, наслідуючи позитивні показники економіки Китаю.

Вибух лікарні в секторі Газа, внаслідок якого, як повідомляється, загинули сотні палестинців, ознаменував потенційну ескалацію конфлікту, особливо після того, як єгипетські та палестинські лідери скасували саміт із президентом США Джо Байденом після нападу.

Цей крок посилив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і Хамасом може втягнути інші арабські країни, що призведе до того, що війна перекинеться на ширший регіон Близького Сходу.

Ця ідея збільшила попит інвесторів на безпечні притулки, причому після цього кроку золото побачило сильний приплив. Спотове золото о 06:39 EET зросло на 0,8% до $1937,80 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у грудні підскочили на 0,8% до $1950,65 за унцію.

Обидва інструменти були близькі до місячного максимуму.

Зростання занепокоєння з приводу ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом забезпечило значне зростання цін на золото за останній тиждень, оскільки попит на традиційні активи-прихістки збільшився. Минулого тижня золото додало 5%.

Але цей попит дещо знизився на останніх сесіях, особливо на тлі побоювань, що відроджуються, з приводу більш високих процентних ставок у США. Дані роздрібних продажів, опубліковані напередодні, посилили побоювання з приводу стійкої інфляції, що, своєю чергою, може викликати більш агресивну позицію Федеральної резервної системи.

З цією метою увагу цього тижня буде зосереджено на низці економічних показників США та посадових осіб ФРС, насамперед на виступі голови Джерома Пауелла у четвер. Будь-які яструбині сигнали Пауелла, враховуючи нещодавнє зростання інфляції, будуть у центрі уваги.

Зростання відсоткових ставок є поганою ознакою для цін на золото, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця тенденція вдарила за цінами на золото минулого року і, ймовірно, обмежить якесь значне зростання жовтого металу, навіть незважаючи на те, що попит на безпечні притулки зростає.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в середу після того, як найбільший імпортер, Китай, продемонстрував у третьому кварталі вище, ніж очікувалося, зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $3,6128 за фунт.

Валовий внутрішній продукт Китаю в третьому кварталі зріс більше за очікувані 4,9%, що вказує на те, що нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна принесли свої плоди.

Але квартал до кварталу зростання, хоч і перевершував консенсус, все ж таки залишався значно нижче рівня, що існував до COVID, що вказує на те, що до більш серйозного відновлення економіки ще далеко.

Проте дані у поєднанні з позитивними показниками промислового виробництва у вересні породили надії на те, що економічні умови у найбільшому у світі імпортері міді покращаться, що підтримає попит.

В даний час основна увага приділяється рішенню Народного банку Китаю за основною ставкою за кредитами в п'ятницю, хоча багато хто очікує, що банк збереже ставки.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4507
  0,1210
 0,33
EUR
 1
 38,5503
  0,2697
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес