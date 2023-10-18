Ціни на золото зросли майже до місячного максимуму на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Ціни на золото різко зросли в середу, наблизившись до місячного максимуму, оскільки потенційна ескалація війни між Ізраїлем і ХАМАС призвела до збільшення попиту на безпечні прихістки, тоді як ціни на мідь також зросли, наслідуючи позитивні показники економіки Китаю.

Вибух лікарні в секторі Газа, внаслідок якого, як повідомляється, загинули сотні палестинців, ознаменував потенційну ескалацію конфлікту, особливо після того, як єгипетські та палестинські лідери скасували саміт із президентом США Джо Байденом після нападу.

Цей крок посилив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і Хамасом може втягнути інші арабські країни, що призведе до того, що війна перекинеться на ширший регіон Близького Сходу.

Ця ідея збільшила попит інвесторів на безпечні притулки, причому після цього кроку золото побачило сильний приплив. Спотове золото о 06:39 EET зросло на 0,8% до $1937,80 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у грудні підскочили на 0,8% до $1950,65 за унцію.

Обидва інструменти були близькі до місячного максимуму.

Зростання занепокоєння з приводу ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом забезпечило значне зростання цін на золото за останній тиждень, оскільки попит на традиційні активи-прихістки збільшився. Минулого тижня золото додало 5%.

Але цей попит дещо знизився на останніх сесіях, особливо на тлі побоювань, що відроджуються, з приводу більш високих процентних ставок у США. Дані роздрібних продажів, опубліковані напередодні, посилили побоювання з приводу стійкої інфляції, що, своєю чергою, може викликати більш агресивну позицію Федеральної резервної системи.

З цією метою увагу цього тижня буде зосереджено на низці економічних показників США та посадових осіб ФРС, насамперед на виступі голови Джерома Пауелла у четвер. Будь-які яструбині сигнали Пауелла, враховуючи нещодавнє зростання інфляції, будуть у центрі уваги.

Зростання відсоткових ставок є поганою ознакою для цін на золото, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця тенденція вдарила за цінами на золото минулого року і, ймовірно, обмежить якесь значне зростання жовтого металу, навіть незважаючи на те, що попит на безпечні притулки зростає.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в середу після того, як найбільший імпортер, Китай, продемонстрував у третьому кварталі вище, ніж очікувалося, зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $3,6128 за фунт.

Валовий внутрішній продукт Китаю в третьому кварталі зріс більше за очікувані 4,9%, що вказує на те, що нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна принесли свої плоди.

Але квартал до кварталу зростання, хоч і перевершував консенсус, все ж таки залишався значно нижче рівня, що існував до COVID, що вказує на те, що до більш серйозного відновлення економіки ще далеко.

Проте дані у поєднанні з позитивними показниками промислового виробництва у вересні породили надії на те, що економічні умови у найбільшому у світі імпортері міді покращаться, що підтримає попит.

В даний час основна увага приділяється рішенню Народного банку Китаю за основною ставкою за кредитами в п'ятницю, хоча багато хто очікує, що банк збереже ставки.