Юань очолив ралі азіатських валют на тлі економічного підйому Китаю

Азіатські валюти отримали підтримку завдяки кращим економічним даним Китаю, що призвело до зростання юаню до тижневого максимуму і послабило курс долара США, який зростав уже кілька тижнів поспіль на тлі зростання прибутковості американських облігацій.

Вибух у лікарні у секторі Газа також змусив діяти скромно, а торговців насторожила перспектива розширення конфлікту. Президент США Джо Байден має відвідати Ізраїль у середу. Шекель залишався нижчим рівня 4 за долар.

Офіційні дані показали, що економіка Китаю зросла на 1,3% у третьому кварталі, прискорившись з 0,5% у попередньому кварталі та перевищивши прогнози ринку щодо збільшення на 1%. Промислове виробництво зросло, а безробіття знизилося.

"Це значною мірою означає, що цільовий показник зростання на цей рік у розмірі близько 5% буде досягнутий, можливо, трохи вище", - сказав економіст UOB Воей Чен Хо в Сінгапурі.

Юань та залежні від торгівлі австралійські та новозеландські долари зросли. Востаннє австралієць виріс на 0,2% до $0,6378. Ківі виріс на таку саму величину до $0,5909. Юань досяг тижневого максимуму 7,2905 за долар.

У вівторок прибутковість американських облігацій різко зросла після того, як дані показали сильне зростання роздрібного продажу, що допомогло долару чинити тиск на низькодохідну японську єну.

Єна востаннє торгувалася на позначці 149,68 за долар і перебувала під тиском, оскільки Банк Японії несподівано оголосив про купівлю облігацій на суму 2 мільярди доларів, щоб зберегти знижувальний тиск на прибутковість.

Долар щосили намагався зміцнитися, що, на думку деяких аналітиків, може вказувати на втрату імпульсу.

Базова доходність 10-річних казначейських облігацій зросла приблизно на 100 базисних пунктів із середини липня, а індекс долара за той же період зріс на 7%.

"У нього був дійсно хороший хід, але він трохи застопорився", - сказав аналітик Westpac Імре Шпейзер. "Можливо, на даному етапі ралі ситуація виходить за рамки, і потрібна невелика корекція".

Євро додав 0,1% за ніч та залишився на рівні $1,0574 в Азії. Стерлінг тримався на рівні 1,2170 дол.