Волл-стріт закрилася різноспрямовано, прибутковість казначейських облігацій США зросла на тлі міцних даних та хороших доходів

Індекс Nasdaq впав, а прибутковість казначейських облігацій США зросла у вівторок, оскільки міцні економічні дані та сильні доходи за третій квартал свідчать, що Федеральна резервна система може зберігати жорстку політику довше, ніж очікувалося.

Всі три основні індекси США коливалися протягом усієї сесії, але S&P 500 і Dow закрилися практично без змін, у той час як чутливі до відсоткових ставок акції компаній з великою капіталізацією чинили тиск на Nasdaq, який відзвітував про скромні втрати.

Акції виробників чіпів опинилися під тиском після того, як адміністрація президента Джо Байдена оголосила про плани припинити постачання до Китаю досконаліших чіпів штучного інтелекту.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor знизився на 0,8%.

Дані щодо роздрібних продажів, що перевершили консенсус, поряд із впевненими показниками прибутку від Bank of America та Goldman Sachs додали ще більше свідчень того, що економіка США рухається вперед, незважаючи на підвищення процентних ставок ФРС з метою боротьби з інфляцією.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій зросла до 17-річного максимуму, а прибутковість п'ятирічних облігацій досягла 16-річного максимуму.

"Звіт про роздрібні продажі був досить сильним і, безумовно, свідчить про те, що у споживачів все добре", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті. «Отже, питання у тому, як на це відреагує ринок? Хороші новини - це хороші новини чи хороші новини - погані новини?»

"Ви бачите деяку плутанину, тому що, хоча це, ймовірно, не повинно вплинути на розрахунки ФРС, хто знає", - додав Мартін.

Учасники ринку також спостерігали за гуманітарною кризою, що виникла внаслідок конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, коли Байден прямує до регіону.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 13,11 пункту, або 0,04%, до 33997,65, S&P 500 втратив 0,43 пункту, або 0,01%, до 4373,2, а індекс Nasdaq Composite впав на 34 ,24 пункти, або 0,25%, до 13533,75.

Європейські акції впали, оскільки хвиля сумних прибутків і підвищення прибутковості державних облігацій компенсували зростання акцій енергетичних компаній та послаблення побоювань щодо заворушень на Близькому Сході.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,10%, а індекс акцій MSCI у всьому світі зріс на 0,15%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,48%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 0,54% вище, а японський Nikkei зріс на 1,20%.

Прибутковість еталонних казначейських облігацій зросла після того, як хороші дані щодо роздрібних продажів змусили учасників ринку скоригувати свої очікування щодо тривалості циклу жорсткості політики центрального банку.

Базові 10-річні облігації востаннє впали в ціні на 31/32 і досягли прибутковості 4,8383% із 4,71% пізно ввечері у понеділок.

Востаннє ціна 30-річних облігацій впала на 30/32 і склала 4,9323% із 4,866% пізно ввечері у понеділок.