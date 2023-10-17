Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,2 мільярда

Міністерство фінансів України 17 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,227 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 9,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,016 млрд грн під 17,53% з погашенням через 1 рік; 3,175 млрд грн під 18,35% з погашенням через 1,7 р. та 5,036 млрд грн під 19,18% з погашенням через 3 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|166
|167*
|168
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000228449
|Дорозміщення UA4000228811
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 3 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 17.10.2023
| 17.10.2023
| 17.10.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 18.10.2023
| 18.10.2023
| 18.10.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 20.12.2023
| 03.04.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 19.06.2024
| 02.10.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.12.2024
| 02.04.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.06.2025
| 01.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 01.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 30.09.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 91.55
| 95.95
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 18.31
| 19.19
|Термін обігу (днів)
| 350
| 609
| 1 078
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 18.06.2025
| 30.09.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 027 464 000
| 3 206 348 000
| 6 557 576 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 027 464 000
| 3 000 000 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 12 530 992 000
| 20 220 523 000
| 10 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 7
| 30
| 22
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 7
| 30
| 22
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.53
| 18.35
| 19.19
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.40
| 18.15
| 19.10
| Встановлена дохідність, %
| 17.53
| 18.35
| 19.19
| Середньозважена дохідність, %
| 17.53
| 18.35
| 19.18
|Надходження до бюджету
| 1 015 612 992.44
| 3 175 296 774.67
| 5 036 105 906.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України