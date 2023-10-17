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Мінфін розмістив ОВДП на ₴9,2 мільярда

19:12 17.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 17 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,227 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 9,2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,016 млрд грн під 17,53% з погашенням через 1 рік; 3,175 млрд грн під 18,35% з погашенням через 1,7 р. та 5,036 млрд грн під 19,18% з погашенням через 3 роки.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону166167*168
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000228449Дорозміщення UA4000228811
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 3 000 000 5 000 000
Дата розміщення 17.10.2023 17.10.2023 17.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 18.10.2023 18.10.2023 18.10.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 20.12.2023 03.04.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 19.06.2024 02.10.2024
Дата оплати відсотків  18.12.2024 02.04.2025
Дата оплати відсотків  18.06.2025 01.10.2025
Дата оплати відсотків   01.04.2026
Дата оплати відсотків   30.09.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.95
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.19
Термін обігу (днів) 350 609 1 078
Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 30.09.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 027 464 000 3 206 348 000 6 557 576 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 027 464 000 3 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 530 992 000 20 220 523 000 10 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 7 30 22
Кількість задоволених заявок, шт. 7 30 22
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.53 18.35 19.19
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 18.15 19.10
Встановлена дохідність, % 17.53 18.35 19.19
Середньозважена дохідність, % 17.53 18.35 19.18
Надходження до бюджету 1 015 612 992.44 3 175 296 774.67 5 036 105 906.10

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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