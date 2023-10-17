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Долар США перейшов до зниження в парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів
15:49 17.10.2023 |
Долар США перейшов до зниження в парі з євро та єною, зміцнюється до фунта стерлінгів на торгах у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Трейдери очікують публікації вересневих звітів про динаміку роздрібного продажу і промвиробництва в США, вихід яких заплановано на 15:30 і 16:15 EET у вівторок відповідно.
Крім того, на цей день заплановані виступи члена ради керівників американського ЦБ Мішель Боуман і глави Федерального резервного банку (ФРБ) Річмонда Томаса Баркіна.
Глава ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив напередодні, що Федрезерву, на його думку, не слід продовжувати підйом базової процентної ставки, оскільки американський малий бізнес серйозно страждає від посилення грошово-кредитної політики.
Пара євро/долар за даними на 14:45 кв торгується на рівні $1,0576 порівняно з $1,0562 на закриття попередньої сесії.
Статдані з Німеччини, оприлюднені у вівторок, свідчать про поліпшення ділового настрою в країні. Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у ФРН на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у жовтні зріс на 10,3 пункту та оновив максимум із квітня.
Значення індикатора становило мінус 1,1 пункту порівняно з мінус 11,4 пункту у вересні. Експерти в середньому прогнозували підйом до мінус 9,3 пункту, повідомляє Trading Economics.
Курс фунта опустився під час торгів до $1,2190 порівняно з $1,2217 напередодні.
Вартість американської валюти щодо єни знизилася до 149,37 єни проти 149,51 ієни за підсумками сесії в понеділок.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,3129 юаня проти 7,3109 юаня напередодні.
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