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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,3грн/$1
13:09 17.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 17 жовтня 2023 року.
|Показник
|16.10.2023
|17.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.3282
|36.4167
|0.24
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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