ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.23

Українські банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Це на 3,6% більше за кількістю і на 2,6% більше за сумою, ніж у липні, свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.