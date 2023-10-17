Ціни на золото продовжують знижуватися перед публікацією даних у США

У вівторок ціни на золото продовжили падіння, продовжуючи зниження порівняно з попередньою сесією, оскільки ринки завмерли перед кількома сигналами з економіки США, а також серією звернень представників Федеральної резервної системи.

Хоча жовтий метал продемонстрував сильне зростання після початку війни між Ізраїлем і Хамасом, яка підштовхнула інвесторів до безпечних притулків, цього тижня він змінив курс після того, як сильніші, ніж очікувалося, показники інфляції в США викликали побоювання з приводу більш високих процентних ставок.

Відсутність негайної ескалації війни також підірвала подальший попит на активи-прихістки у короткостроковій перспективі, тоді як долар влаштувався близько 11-місячних максимумів.

О 06:31 EET спотове золото впало на 0,3% до $1915,32 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,3% до $1927,85 за унцію. Обидва інструменти в понеділок впали в однаковому діапазоні.

В даний час увага зосереджена на даних із роздрібних продажів та промислового виробництва в США, які мають вийти пізніше у вівторок, при цьому будь-які ознаки стійкості, особливо у сфері роздрібних витрат, вказують на підвищений прогноз інфляції.

Споживча інфляція у США у вересні виявилася вищою, ніж очікувалося, як показали дані минулого тижня, що посилило побоювання, що ФРС залишатиметься яструбиною протягом тривалого часу, щоб знизити стійку інфляцію.

Цього тижня також виступить низка представників ФРС, насамперед голова ФРС Джером Пауелл у четвер. За коментарями Пауелла уважно стежитимуть, зважаючі на сильні показникі інфляції, з огляду на те, що голова ФРС дав сигнал про підвищення ставок на попередньому засіданні ФРС.

Вищі відсоткові ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця торгівля завдала збитків золоту минулого року і, як очікується, обмежить будь-яке значне зростання доти, доки ФРС не почне знижувати відсоткові ставки.

Серед промислових металів ціни на мідь розгорнули нещодавнє зростання у вівторок, оскільки ринки завмерли перед ключовими економічними показниками Китаю цього тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,5% - до $3,5648 за фунт.

Очікується, що дані про валовий внутрішній продукт Китаю за третій квартал, які будуть опубліковані в середу, покажуть подальше погіршення темпів зростання найбільшого у світі імпортера міді.

Очікується, що дані з промислового виробництва за вересень, які також будуть опубліковані в середу, покажуть слабкість у секторі, на частку якого припадає основна частина попиту на мідь у Китаї.

Проте бики по міді отримали деяку підтримку від квартальних показників виробництва від великої гірничодобувної компанії Rio Tinto Ltd. Гірничодобувна компанія продемонструвала трохи вищі постачання залізняку і міді на тлі сталого попиту в Китаї.