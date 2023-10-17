Долар вагається, оскільки інвестори очікують на виступ Пауелла, єна коливається поблизу зони інтервенції

Курс долара США у вівторок почав знижуватися, оскільки інвестори підбили підсумки подій на Близькому Сході і приготувалися до багатьох виступів представників центрального банку цього тижня, хедлайнерами яких став голова ФРС Пауелл, щоб оцінити перспективи грошово-кредитної політики.

Єну було зафіксовано поблизу ключового рівня 150 за долар, що утримувало трейдерів у напрузі у разі будь-яких ознак втручання з боку японської влади.

Востаннє єна піднялася до позначки 149,62 за долар, після падіння 3 жовтня до 150,17, найнижчого рівня за рік, перш ніж отримати деяке полегшення внаслідок короткочасного зростання.

Головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда заявив, що єна, як і раніше, сприймається як актив-притулок, як долар і швейцарський франк, незважаючи на її нещодавню слабкість, і отримує вигоду від попиту через конфлікт на Близькому Сході.

Ізраїльський шекель у понеділок перевищив ключовий рівень у чотири долари США, вперше з 2015 року, через побоювання з приводу війни Ізраїлю з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС. Востаннє він падав на 1% до 4,0199 за долар на початку азіатської сесії.

"Геополітика, як і раніше, буде ключовим фактором для ринків на наступному тижні, оскільки інвестори продовжують зважувати ризики ескалації у зв'язку з намірами влади США запобігти поширенню конфлікту на решту Близькосхідного регіону", - сказав Чару Чанана. ринковий стратег Saxo у Сінгапурі.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, знизився на 0,038% до 106,20 після падіння на 0,36% у понеділок.

Увага інвесторів буде прикута до голови ФРС Джерома Пауелла, який має виступити у четвер, протягом насиченого виступами голів регіональних банків тижня. Посадовці ФРС вступлять у період відключення електроенергії 21 жовтня, а потім з 31 жовтня по листопад. 1 зустріч.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер заявив у понеділок, що центральний банк не повинен створювати нового тиску в економіці за рахунок підвищення вартості запозичень.

"На даний момент нам не слід думати про якесь підвищення" цільової ставки ФРС, сказав Харкер.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що долар, швидше за все, зараз перебуває в діапазоні.

"Вище і довше (ставки), відносна стійкість економічного зростання США і побоювання розширення конфлікту - ось деякі з факторів, які можуть надати підтримку долару", - сказав Вонг.

«Однак менш агресивні висловлювання ФРС дозволяють припустити, що ФРС, можливо, готує ґрунт для тривалої паузи. Це може пом'якшити потенціал зростання долара».

Євро впав на 0,01% до $1,0557, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2214, впавши на 0,02% за день.

Австралійський долар зріс на 0,27% - до $0,636. Центральний банк Австралії розглядав можливість підвищення ставок на своєму нещодавньому засіданні щодо політики, але вирішив, що нової інформації недостатньо, щоб виправдати цей крок, як показали протоколи засідання Резервного банку Австралії щодо політики 3 жовтня.

Новозеландський долар упав на 0,30% до $0,591 після того, як дані у вівторок показали, що споживча інфляція в країні досягла дворічного мінімуму у другому кварталі, що знижує очікування того, що центральний банк ще більше підвищить ставку у листопаді.