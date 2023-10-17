Волл-стріт закрилася зростанням, спираючись на оптимізм з приводу прибутків

Основні фондові індекси США у понеділок різко зросли, оскільки інвестори з оптимізмом зустріли початок сезону звітності, тоді як акції транспортних компаній та компаній із малою капіталізацією також підскочили.

Учасники ринку стежили за ізраїльською війною в секторі Газа, але в понеділок, схоже, зайняли ризиковану позицію, оскільки ціни на золото-притулок впали.

Індекс волатильності Cboe був нижчим, тоді як індекс Доу-Джонса зареєстрував найбільший денний процентний приріст приблизно за місяць. Крім того, економічно чутливий індекс Dow Jones у сфері транспорту підскочив на 1,9%, що стало найбільшим одноденним відсотковим збільшенням з кінця липня, а індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 зріс на 1,6%.

Споживчі дискреційні акції лідирували у зростанні серед секторів S&P 500, хоча всі сектори зростали.

Акції Charles Schwab підскочили на 4,7%, оскільки брокерська компанія повідомила про менше, ніж очікувалося, падіння квартального прибутку.

Цього тижня буде опубліковано квартальні результати великих банків Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, фармацевтичного гіганта Johnson & Johnson, виробника електромобілів Tesla та піонера потокового відео Netflix.

Згідно з даними LSEG, опублікованими у п'ятницю, прибуток компаній з індексу S&P 500 у третьому кварталі збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, порівняно з передбачуваним збільшенням на 1,3% тижнем раніше.

"Принаймні, на сьогоднішній день на цьому ринку очікується сильніший сезон прибутку, сильніший тиждень з точки зору прибутку", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Водночас, світові лідери намагаються забезпечити стримування близькосхідного конфлікту, сказала вона.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 314,25 пункту, або 0,93%, до 33 984,54, S&P 500 додав 45,85 пункту, або 1,06%, до 4 373,63, а індекс Nasdaq Composite додав 160, 75 пунктів, або 1,2%, до 13 567,98.

Раніше дані показали, що індекс загальних умов ведення бізнесу ФРБ Нью-Йорка, також відомий як індекс Empire State, повернувся на негативну територію.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер повторив думку, висловлену в п'ятницю, про те, що центральний банк США, ймовірно, завершив цикл підвищення ставок.

Акції Lululemon Athletica зросли до найвищого рівня майже за два роки, оскільки канадський виробник спортивного одягу мав приєднатися до індексу S&P 500 цього тижня, замінивши Activision Blizzard. Акції Lululemon зросли на 10,3%.

Обсяг на біржах США становив 9,60 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,38 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,59 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,91 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 встановив 11 нових 52-тижневих максимумів та 6 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми та 206 нових мінімумів.