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Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку великої війни
Українські банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн.
Це на 3,6% більше за кількістю і на 2,6% більше за сумою, ніж у липні, свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Рушієм іпотечного сегменту традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя", - зазначають у НБУ.
Як і раніше, про видачу нової іпотеки у серпні повідомили 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано у Києві та Київській області - 270 договорів на загальну суму 443,9 млн грн (49,3% від загального обсягу), Чернігівській (41 договір на 52,5 млн грн), Вінницькій (35 на 51,1 млн грн) та Рівненській (40 на 50,9 млн грн) областях.
Як повідомлялося, за даними НБУ, українські банки видали у липні 604 іпотечні кредити на загальну суму 878,1 млн грн, це на 14,6% більше за кількістю і на 16,4% - за обсягом, ніж у червні.
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