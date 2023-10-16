Долар США залишається в мінусі до основних валют після висловлювань глави ФРБ Чикаго

Долар США залишається в мінусі до основних світових валют удень у понеділок після значного підйому наприкінці минулого тижня, викликаного підвищеним попитом на захисні активи.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,18%. За попередні дві сесії індикатор підскочив приблизно на 1%.

Більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,2%.

Інвестори оцінюють свіжі висловлювання президента Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остана Гулсбі. За його словами, уповільнення інфляції в США, безсумнівно, є трендом, а не короткостроковим імпульсом, незважаючи на збереження стійкого цінового тиску в окремих секторах.

"Багато що говорить про те, що інфляція сповільнюється порівняно з тими рівнями, на яких вона була, і це якраз те, чого ми хочемо, - заявив Гулсбі в інтерв'ю газеті Financial Times. - Безсумнівно, це тренд. Нам треба сподіватися і стежити за ситуацією, щоб бути впевненими в тому, що він триває".

Учасники ринку також продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, де ізраїльські військові, як очікується, готуються до наземної операції в Секторі Гази. Тим часом президент Ірану Ібрагім Раїсі попередив, що продовження ізраїльських атак проти Сектора Гази може спровокувати розширення конфлікту.

Пара євро/долар за даними на 15:46 кв торгується на рівні $1,0539 порівняно з $1,0511 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,3%.

Курс фунта до долара також зростає приблизно на 0,2% і перебуває на позначці $1,2168 проти $1,2145 минулої п'ятниці.

У парі з єною долар просів менш ніж на 0,1% і коштує 149,46 єни проти 149,57 єни за підсумками минулої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3115 юаня проти 7,3048 юаня на кінець минулого тижня.

Як повідомлялося, Народний банк Китаю (НБК, ЦБ країни) у понеділок влив у фінансову систему країни 789 млрд юанів ($108 млрд) у рамках програми середньострокового кредитування (MLF). Ставка за кредитами строком на рік, що видаються в рамках MLF, залишилася на рівні 2,5%.

З урахуванням того, що в жовтні закінчується термін погашення кредитів на 500 млрд юанів, чистий приплив коштів у банківську систему становитиме 289 млрд юанів. Це максимальний показник із листопада 2020 року, зазначає MarketWatch.

Долар також слабшає до польського злотого на 1,7% на новинах про те, що провладна партія "Право і справедливість" лідирує на виборах до парламенту Польщі, за даними екзитполу, проте в опозиції є шанси сформувати правлячу коаліцію. Американська валюта торгується на позначці 4,2375 злотого проти 4,3126 злотого на закриття попередніх торгів.