Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за гривневими депозитами фізосіб у вересні залишилися на рівні 12,25%, а юросіб знизилися до 12,5% - НБУ

15:56 16.10.2023 |

Фінанси

 

Середня ставка нових оформлених у вересні гривневих депозитів для корпоративного сектору другий місяць поспіль знизилася на 0,9 в.п. (відсоткового пункту) - до 12,5%, тоді як для домогосподарств вона залишилася на рівні близько 12,25% річних після першого за 14 місяців зниження в серпні на 0,5 в.п.

Згідно з даними НБУ на його сайті, дохідність валютних депозитів для фізосіб у вересні також залишилася незмінною - близько 1,15% річних, тоді як за депозитами юросіб вона скоротилася в середньому на 0,15 в.п. - до 0,58% річних.

Ставки міжбанківських кредитів, як зазначив Нацбанк, у вересні впали на 1 в.п. - до 17,2% річних, зокрема овернайт - на 0,3 в.п., до 16,4% річних.

Стосовно обсягів депозитних вкладів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб у вересні продовжив скорочуватися: якщо юрособи скоротили їх на 12,1 млрд грн, або на 1,1% - до 1 трлн 116,3 млрд грн, то фізособи наростили на 22,9 млрд грн, або на 2,4% - до 999,4 млрд.

Населення збільшило депозити як у гривні - на 2,5%, до 663,7 млрд грн, так і у валюті - на 2%, до еквівалента 335,7 млрд грн, тоді як депозити юросіб у вересні у валюті скоротилися на 5,4% - до 340,2 млрд грн, тоді як у гривні збільшилися на 0,8% - до 776,1 млрд грн.

Сумарний кредитний портфель, який повернувся в липні до повільного зростання, у вересні додав ще 4,9 млрд і досяг 975,0 млрд грн.

Зростання забезпечили гривневі кредити корпоративному сектору, які збільшилися на 1,9% - до 509,6 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 1,4% - до еквівалента 230,8 млрд грн.

Споживчі кредити у вересні зменшилися як у національній валюті - на 0,3%, до 202,4 млрд грн, так і у валюті - на 0,4%, до еквівалента 12,5 млрд грн.

Як повідомлялося, НБУ 15 вересня знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, водночас зменшив із 22% до 20% і ставку за тримісячними депозитними сертифікатами, тоді як за депозитними сертифікатами овернайт ставка знизилася з 18% до 16%.

Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками вересня сповільнилася до 7,1% з 8,6% за підсумками серпня і з 11,3% за підсумками липня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: депозит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес