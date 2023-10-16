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Ставки за гривневими депозитами фізосіб у вересні залишилися на рівні 12,25%, а юросіб знизилися до 12,5% - НБУ
15:56 16.10.2023 |
Середня ставка нових оформлених у вересні гривневих депозитів для корпоративного сектору другий місяць поспіль знизилася на 0,9 в.п. (відсоткового пункту) - до 12,5%, тоді як для домогосподарств вона залишилася на рівні близько 12,25% річних після першого за 14 місяців зниження в серпні на 0,5 в.п.
Згідно з даними НБУ на його сайті, дохідність валютних депозитів для фізосіб у вересні також залишилася незмінною - близько 1,15% річних, тоді як за депозитами юросіб вона скоротилася в середньому на 0,15 в.п. - до 0,58% річних.
Ставки міжбанківських кредитів, як зазначив Нацбанк, у вересні впали на 1 в.п. - до 17,2% річних, зокрема овернайт - на 0,3 в.п., до 16,4% річних.
Стосовно обсягів депозитних вкладів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб у вересні продовжив скорочуватися: якщо юрособи скоротили їх на 12,1 млрд грн, або на 1,1% - до 1 трлн 116,3 млрд грн, то фізособи наростили на 22,9 млрд грн, або на 2,4% - до 999,4 млрд.
Населення збільшило депозити як у гривні - на 2,5%, до 663,7 млрд грн, так і у валюті - на 2%, до еквівалента 335,7 млрд грн, тоді як депозити юросіб у вересні у валюті скоротилися на 5,4% - до 340,2 млрд грн, тоді як у гривні збільшилися на 0,8% - до 776,1 млрд грн.
Сумарний кредитний портфель, який повернувся в липні до повільного зростання, у вересні додав ще 4,9 млрд і досяг 975,0 млрд грн.
Зростання забезпечили гривневі кредити корпоративному сектору, які збільшилися на 1,9% - до 509,6 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 1,4% - до еквівалента 230,8 млрд грн.
Споживчі кредити у вересні зменшилися як у національній валюті - на 0,3%, до 202,4 млрд грн, так і у валюті - на 0,4%, до еквівалента 12,5 млрд грн.
Як повідомлялося, НБУ 15 вересня знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, водночас зменшив із 22% до 20% і ставку за тримісячними депозитними сертифікатами, тоді як за депозитними сертифікатами овернайт ставка знизилася з 18% до 16%.
Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками вересня сповільнилася до 7,1% з 8,6% за підсумками серпня і з 11,3% за підсумками липня.
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