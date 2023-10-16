Ціни на золото падають, оскільки ралі у пошукак безпечних сховищ припиняється

Ціни на золото впали в понеділок, змінивши курс після того, як зростання попиту на безпечні прихістки спровокував серію сильних успіхів жовтого металу, при цьому основна увага як і раніше приділяється будь-яким потенційним наслідкам війни між Ізраїлем і Хамасом.

Жовтий метал трохи фіксував прибуток після підскоку більш ніж на 5% попереднього тижня, оскільки початок війни між Ізраїлем та Хамасом змусив інвесторів кинутися в активи-притулку.

Ринки тепер стежать за тим, чи конфлікт між Ізраїлем і Хамасом перекинеться на Близький Схід, оскільки Ізраїль готує наземний наступ у секторі Газа.

О 06:15 EET спотове золото впало на 0,7% до $1920,07 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,4% до $1933,15 за унцію.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США, опубліковані минулого тижня, вказують на стійку яструбину позицію Федеральної резервної системи, яка, ймовірно, утримуватиме процентні ставки на високому рівні протягом тривалого часу.

Ця ідея вдарила по цінах на золото минулого року, і з огляду на те, що ставки в США залишатимуться стійко високими, це, ймовірно, обмежить будь-який значний потенціал зростання жовтого металу.

Хоча золото справді продемонструвало значне зростання попиту на безпечну гавань, долар, як і раніше, значною мірою залишався кращим притулком. Приплив доларів у долар минулого тижня наблизився до 10-місячного піку.

Вищі відсоткові ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, враховуючи, що вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця ідея обмежила будь-яке зростання цін на жовтий метал, навіть незважаючи на те, що погіршення глобальних економічних умов призвело до збільшення попиту на безпечні притулки.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли у понеділок після того, як минулого тижня вони наблизилися до п'ятимісячного мінімуму.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% - до $3,5907 за фунт.

Цього тижня основну увагу буде приділено ключовим економічним показникам Китаю, великому імпортеру міді, переважно показникам валового внутрішнього продукту за третій квартал.

Очікується, що дані покажуть, що економічне зростання Китаю ще більше сповільнилося у попередньому кварталі, оскільки ділова активність не показала жодних ознак покращення, незважаючи на деякі заходи стимулювання.

Така тенденція віщує погіршення попиту на мідь у Китаї і може спровокувати ще більшу слабкість червоного металу в найближчі тижні. Побоювання з приводу Китаю були ключовим фактором стримування цін на мідь минулого року.

Очікується, що Народний банк Китаю також ухвалить рішення щодо основних ставок за кредитами цього тижня, хоча зміна видається малоймовірною.