Долар підтримується попитом на активи-притулку та коливаннями процентних ставок

У понеділок долар перебуває на передньому краї в обережній торгівлі, оскільки напруженість на Близькому Сході загострилася, тоді як інвестори чекають на сьогоднішній виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щоб отримати додаткові підказки про прогноз процентної ставки центрального банку США.

Ізраїльський шекель впав до більш ніж восьмирічного мінімуму в 3,9900 за долар на початку азіатської торгівлі після того, як прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху пообіцяв у неділю «знищити ХАМАС», оскільки його війська готуються рушити до сектору Газа.

Аналітики вважають, що угоди «керрі-трейд», які фінансуються єною, можуть стати найбільшою жертвою подальшої ескалації війни, оскільки глобальні інвестори, які протягом кількох місяців шортили єну, щоб інвестувати у більш високоприбуткові валюти, викуповують її як безпечну гавань.

Востаннє єна залишалася стабільною на рівні 149,53 за долар.

Японська валюта, яка близька до потенційного рівня інтервенцій близько 150, також може зрости, якщо ФРС доведеться припинити підвищувати ставки, при цьому Банк Японії відчуває, що внутрішня інфляція змушує посилити політику.

Банк Японії продовжує дотримуватися своєї надм'якої політики, хоча ринки рясніють припущеннями про те, що Банк Японії може перейти до поступового виходу з адаптивної позиції раніше, ніж пізніше.

"Очевидно, що війна призводить до інфляції, підриває економічне зростання та загрожує ризиковим активам", - говорить Джеймс Малкольм, голова валютної стратегії UBS у Лондоні.

«Найбільша перевага, яку я бачу в цьому відношенні, - це курс долара до ієни, де Банк Японії повинен розвернутися, незважаючи ні на що, а кері-трейд, що накопичився, зараз становить майже півтрильйона доларів».

Долар знаходився поблизу тижневого максимуму по відношенню до кошика валют, оскільки настрої до ризику залишалися тендітними, що утримувало євро поблизу тижневого мінімуму, досягнутого в п'ятницю.

Євро востаннє піднявся на 0,11% до $1,0522.

Стерлінг додав 0,06% до $1,21515, хоча він також падав близько тижневого мінімуму п'ятниці $1,2123.

"Я розглядаю те, що відбувається в Ізраїлі як регіональний конфлікт, який, як правило, не має істотного впливу на фінансові ринки з часом", - сказав Девід Чао, стратег глобального ринку Invesco в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Японії.

«Я не бачу, щоб це змінило траєкторії зростання найбільших економік і не зробило ФРС агресивнішою. У всякому разі, я думаю, що ФРС менш схильна до посилення політики в майбутньому з огляду на сприйняття підвищених ризиків».

Австралійський долар, який часто використовується як показник схильності до ризику, зріс на 0,19% до $0,6309 після падіння на 1,4% минулого тижня.

Щодо політики, трейдери звернулися до виступу голови ФРС Пауелла перед Економічним клубом Нью-Йорка пізніше цього тижня, щоб отримати підказки про те, наскільки далі можуть зрости відсоткові ставки в США, після того, як дані минулого тижня показали, що споживчі ціни в у вересні зросли більше, ніж очікувалося.

Ринки в основному очікують, що ФРС збереже ставки, коли вона оголосить про своє наступне рішення щодо грошово-кредитної політики в листопаді, згідно з CME FedWatch tool, хоча вони бачать приблизно 32% ймовірність того, що центральний банк може провести підвищення ставок у грудні .

Щодо інших валют, новозеландський долар додав 0,33% до $0,5904.

Правоцентристська Національна партія Нової Зеландії на чолі з Крістофером Люксоном сформує новий уряд зі своєю кращою коаліційною партією ACT, оскільки прем'єр-міністр Кріс Хіпкінс визнав, що його Лейбористська партія не змогла сформувати уряд після загальних суботніх виборів.

«Ківі-долар підскочив цього ранку після явної та рішучої перемоги опозиційної Національної партії Нової Зеландії», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

«Схоже, що «Національні партії» можуть прийти до влади, хоча їм потрібен лише один партнер із коаліції, за винятком популістської «Першої партії Нової Зеландії».

"Ківі вхопилися за перспективу, що такої дисфункції вдалося уникнути".