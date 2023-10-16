S&P 500 та Nasdaq впали на тлі даних, геополітика нівелює сильні результати





Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися зниженням у п'ятницю, оскільки погіршення даних про настрої споживачів та конфлікт на Близькому Сході відвернули інвесторів від ризикованіших ставок і затьмарили оптимістичні квартальні прибутки деяких найбільших банків США.Три основні індекси Волл-стріт відкрилися зростанням, але втратили позиції після того, як попередні дані щодо настроїв споживачів у США показали різке падіння у жовтні. Індексу Dow вдалося трохи вирости.

Інвестори також стежили за новинами на Близькому Сході.

Ціни на казначейські облігації США зросли, оскільки інвестори шукали безпеки, тоді як ціна на сиру нафту в США зросла на 5,8%.

"Це сигналізує про те, що інвестори не схильні до ризику", - сказала Лорен Гудвін, економіст і портфельний стратег New York Life Investments. Рух облігацій, акцій та нафти відображає побоювання щодо погіршення споживчих настроїв, світової економіки та геополітичного конфлікту, додала вона.

На цьому етапі економічного циклу, коли дані були хорошими, але «очікується, що вони погіршаться протягом наступних кількох місяців», сказала Гудвін, «зміни в керівництві неймовірно поширені, і жодна ринкова історія не може тривати більше кількох днів».

Однак, за словами стратега, якщо не станеться серйозної ескалації війни на Близькому Сході, вона не очікує, що п'ятничний настрій буде "покажчиком початку проблемного ринку".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 39,15 пункту, або 0,12%, до 33670,29, S&P 500 втратив 21,83 пункту, або 0,50%, до 4327,78, а індекс Nasdaq Composite впав на 166 ,99 Пункт, або 1,23%, до 13 407,23.

Проте за тиждень індекс S&P 500 зареєстрував зростання на 0,45%, друге тижневе зростання поспіль. Nasdaq за тиждень упав на 0,18%. Індекс Dow продемонстрував зростання на 0,79%, перервавши двотижневу смугу невдач.

Серед 11 основних секторів промисловості, згідно з індексом S&P, лідером зростання стала енергетика із зростанням на 2,3% на тлі зростання цін на нафту. Оборонні сектори, такі як комунальні послуги (+1%) та споживчі товари (+0,8%), також показали найбільший приріст.

Інші активи-притулку, такі як золото, зросли.

Акції JPMorgan Chase, Wells Fargo та Citigroup зросли після того, як їхній квартальний прибуток перевершив оцінки аналітиків завдяки підвищенню процентних ставок. Акції Wells Fargo зросли на 3%, а акції JPMorgan закрилися на 1,5%, але акції Citigroup зменшили обороти, опустившись на 0,2%.

Індекс S&P 500 Banks знизив зростання за підсумками дня і закрився зростанням на 0,6% після зростання на цілих 3,4% до тритижневого максимуму.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер заявив, що, на його думку, центральний банк, напевно, завершив цикл підвищення ставок, оскільки ціновий тиск послабшав.

Серед окремих акцій акції компанії управління активами BlackRock впали на 1,3% після повідомлення про різке падіння квартального чистого припливу коштів.

Акції UnitedHealth зросли на 2,6% після того, як перевищили прогнози щодо прибутку у третьому кварталі.

Акції Dollar General зросли на 9% після того, як рітейлер дисконтних магазинів повернув колишнього генерального директора Тодда Васоса на місце генерального директора Джеффа Оуена.

Акції Boeing впали на 3% після того, як авіабудівна компанія та Spirit AeroSystems розширили обсяг поточних перевірок виробничого дефекту, що торкнувся літаків 737 Max 8. Акції Spirit втратили 0,9%.

Емітенти, що падають, на NYSE перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 1,56 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,68 до 1 на користь падаючих.

Індекс S&P 500 досяг 12 нових 52-тижневих максимумів та 20 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 28 нових максимумів та 335 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 10,06 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,37 млрд за останні 20 сесій.