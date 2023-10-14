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Чистий продаж НБУ у другий тиждень відмови від фіксованого курсу впав до $575 млн
23:59 13.10.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у другий тиждень жовтня, після переходу з 3 жовтня з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, впало до $575 млн з $1 млрд 151,7 млн у перший тиждень і виявилося навіть нижче чистого продажу в останні три тижні вересня.
За даними на сайті центробанку, продаж цього тижня практично був відсутній, склавши лише $0,25 млн.
За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,5%, або на 19 коп. - до 36,3931 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1.
В обмінниках за тиждень долар подешевшав приблизно на 6 коп. - До рівня 38,07 грн / $ 1, хоча в день зміни режиму курс досягав 38,30 грн / $ 1.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.
Усього з початку цього року НБУ придбав на ринку $208,3 млн, тоді як продав $21 млрд 201,5 млн.
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