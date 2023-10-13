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АНАЛІТИКА

НБУ зобов'язав банки декларувати терміни обміну прийнятої на інкасо валюти

 

Національний банк України зобов'язав банки й небанківські установи, що надають послуги приймання валюти на інкасо, зазначати інформацію про терміни виплати клієнтам відшкодування за прийняті на обмін іноземні банкноти.

Відповідну постанову №122 правління Національного банку від 2 жовтня 2023 року оприлюднено на сайті регулятора.

Отже, тепер надавачі послуги інкасо зобов'язані повідомляти клієнтів про встановлені тарифи на послугу, про критерії значної зношеності або пошкодження банкнот інвалюти та про терміни виплати відшкодування за прийняті банкноти у відкритому доступі, зокрема на електронних пристроях за наявності таких.

Як повідомлялося, станом на 14 липня сім банків із 65, що працюють на ринку, надавали послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, серед них Райффайзен із комісією 10% від суми, ПУМБ - 12%, Укрексімбанк - 20%, МТБ Банк - 50%, Акордбанк, Перший інвестиційний банк і Кредобанк (не менш ніж 350 грн) - 15% від суми, повідомляло видання "Мінфін" із посиланням на НБУ. Пізніше від неї відмовився Укрексімбанк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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