Долар США стабільний до євро, дешевшає до єни і зміцнюється до фунта

Курс долара слабко знижується відносно єни і помірно зростає до фунта стерлінгів, інвестори оцінюють статдані зі США і Великої Британії.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується під час торгів на 0,02%. Водночас ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, скорочується на 0,05%.

Опубліковані напередодні вдень дані міністерства праці США показали збереження інфляції в країні у вересні на рівні попереднього місяця - 3,7% у річному вираженні. Експерти переважно очікували скорочення показника до 3,6%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція, індекс Core CPI) сповільнилося до 4,1% рік до року порівняно з 4,3% місяцем раніше.

Загалом поточна динаміка споживчих цін у поєднанні зі зниженням прибутковості 10-річних казначейських облігацій, яке відновилося на початку тижня, може стати аргументом на користь збереження Федрезервом високих відсоткових ставок протягом тривалого періоду часу, що сприятиме зміцненню долара США.

Увагу інвесторів спрямовано на публікацію попередніх даних щодо індексу довіри споживачів у Сполучених Штатах, які будуть оприлюднені Університетом Мічигану ввечері в п'ятницю і дадуть змогу учасникам ринку отримати деяке уявлення про споживчі настрої в економіці.

Курс євро о 15:01 EET становить $1,0526 порівняно з $1,0531 на закриття ринку в четвер.

Фунт торгується на рівні $1,2189 проти $1,2174 за підсумками попередньої сесії, фунт втрачає близько 0,1%.

Підвищення курсу долара в парі з фунтом не в останню чергу пов'язане з падінням виробництва у Великій Британії за підсумками серпня на 0,7%. Відповідні дані були опубліковані статуправлінням країни днем раніше і вказують на збереження негативної динаміки показника протягом двох місяців поспіль.

Крім того, на зміцнення долара США до фунта позитивно вплинула ймовірність пом'якшення кредитно-грошової політики британським ЦБ. Раніше член Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії Сваті Дінгра підтримала ідею зниження ключової ставки в тому разі, якщо економічне зростання у Великій Британії залишиться нижчим за прогнози.

Вартість американської валюти становить 149,61 єни порівняно зі 149,81 днем раніше.