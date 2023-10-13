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Mastercard провела тестування CBDC в Австралії
13:37 13.10.2023 |
Постачальник платіжних послуг Mastercard в партнерстві з Резервним банком Австралії (RBA) та Кооперативним дослідницьким центром цифрових фінансів (DFCRC) провели пілотний проєкт цифрової валюти центрального банку (CBDC) в Австралії.
Також у програмі взяли участь NFT-платформа Mintable та постачальник платіжних послуг передачі даних Cuscal.
У межах проєкту було протестовано, як верифіковані особи можуть зберігати, використовувати і викупляти CBDC. Крім того, під час дослідження перевірялася можливість придбання NFT на базі Ethereum за допомогою цифрової валюти центрального банку.
Під час пілотного проєкту використовувалася платформа Multi-Token Network для тестування токенізованих депозитів. Це рішення покликане забезпечити ефективніші платіжні застосунки з використанням технології блокчейн.
Президент підрозділу Mastercard в Австралії Річард Вормальд заявив:
«Рішення, що відіграють ключову роль у Multi Token Network, здатні забезпечити новий рівень сумісності між блокчейнами. Завдяки тому, що люди можуть легко переміщати цифрові валюти через мережу Mastercard, все більше споживачів зможуть брати участь у криптоекосистемах, використовуючи надійні та перевірені форми грошей».
Нагадаємо, у серпні 2023 року RBA та DFCRC завершили спільне дослідження щодо CBDC, в рамках якого назвали валюту корисною у чотирьох основних сферах.
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