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АНАЛІТИКА

Mastercard провела тестування CBDC в Австралії

 

Постачальник платіжних послуг Mastercard в партнерстві з Резервним банком Австралії (RBA) та Кооперативним дослідницьким центром цифрових фінансів (DFCRC) провели пілотний проєкт цифрової валюти центрального банку (CBDC) в Австралії.

Також у програмі взяли участь NFT-платформа Mintable та постачальник платіжних послуг передачі даних Cuscal.

У межах проєкту було протестовано, як верифіковані особи можуть зберігати, використовувати і викупляти CBDC. Крім того, під час дослідження перевірялася можливість придбання NFT на базі Ethereum за допомогою цифрової валюти центрального банку.

Під час пілотного проєкту використовувалася платформа Multi-Token Network для тестування токенізованих депозитів. Це рішення покликане забезпечити ефективніші платіжні застосунки з використанням технології блокчейн.

Президент підрозділу Mastercard в Австралії Річард Вормальд заявив:

«Рішення, що відіграють ключову роль у Multi Token Network, здатні забезпечити новий рівень сумісності між блокчейнами. Завдяки тому, що люди можуть легко переміщати цифрові валюти через мережу Mastercard, все більше споживачів зможуть брати участь у криптоекосистемах, використовуючи надійні та перевірені форми грошей».

Нагадаємо, у серпні 2023 року RBA та DFCRC завершили спільне дослідження щодо CBDC, в рамках якого назвали валюту корисною у чотирьох основних сферах.

Mastercard провела тестування CBDC в Австралії

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, Mastercard
 

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