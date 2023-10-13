Фінансові новини
- |
- 13.10.23
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,38 грн/$1
12:49 13.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 13 жовтня 2023 року.
|Показник
|12.10.2023
|13.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.3951
|36.3763
|-0.05
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,38 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; Китайська торгівля та європейські дані щодо інфляції у центрі уваги
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.10.23
|Азіатські акції різко падають, оскільки дані про ціни в США відновили побоювання щодо підвищення ставок
|Долар зміцнився після звіту інфляції в США, юань залишився незмінним, незважаючи на слабкі дані про ціни в Китаї
|Волл-стріт впала, оскільки прибутковість казначейських облігацій зростає, інвестори перетравлюють дані щодо інфляції
Бізнес
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699