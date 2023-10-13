Європейські акції різноспрямовані; Китайська торгівля та європейські дані щодо інфляції у центрі уваги

У п'ятницю європейські фондові ринки торгувалися мляво, оскільки інвестори перетравили кволі економічні показники Китаю та нові дані щодо інфляції на тлі посилення геополітичної напруженості.

О 09:55 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Економічні дані, опубліковані раніше у п'ятницю, показали чергове падіння експорту та імпорту Китаю у вересні, хоча воно скорочувалося повільнішими темпами, вказуючи на поступову стабілізацію другої за величиною економіки світу.

Експорт минулого місяця впав на 6,2% у доларовому вираженні порівняно з минулим роком, що менше за очікуване падіння на 7,6%, у той час як імпорт також упав на 6,2% порівняно з роком раніше.

Цей звіт має надихнути, з огляду на важливість Китаю як ринку для найбільших компаній Європи, але він також показує, що попереду довгий шлях, перш ніж китайська економіка повернеться до динамічного зростання.

Європейські ринки вже були у скрутному становищі після того, як дані про споживчі ціни в США у четвер посилили очікування того, що Федеральна резервна система може ще раз підвищити відсоткові ставки до кінця року.

Дані, опубліковані раніше у п'ятницю, показали, що у вересні індекс споживчих цін у Франції зріс на 4,9% у річному обчисленні, тоді як іспанський еквівалент зріс на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ці цифри відповідають очікуванням і припускають, що Європейський центральний банк утримуватиме процентні ставки на підвищеному рівні протягом деякого часу, враховуючи, що споживчі ціни залишаються значно вищими за середньостроковий цільовий показник ЄЦБ.

Політик ЄЦБ Франсуа Віллерой де Гальйо повторив у четвер свою думку про те, що Європейський центральний банк повинен зберігати свою ключову процентну ставку на поточному рівні - найвищому за 25-річну історію - настільки довго, наскільки це необхідно, щоб гарантувати повернення інфляції до цільових 2%.

Що стосується корпоративних новин, у п'ятницю в центрі уваги буде банківський сектор: американські банківські гіганти Citigroup, JPMorgan Chase та Wells Fargo планують опублікувати свої квартальні результати пізніше під час сесії.

У Європі акції Porsche зросли на 0,2% після того, як німецький автовиробник повідомив, що постачання по всьому світу за перші дев'ять місяців 2023 року зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому зростання спостерігається у всіх регіонах, крім Китаю.