Азіатські акції різко падають, оскільки дані про ціни в США відновили побоювання щодо підвищення ставок

Азіатські акції впали в п'ятницю, коли долар зміцнився після того, як споживчі ціни в США зросли більше, ніж очікувалося, що посилює аргументи на користь того, що Федеральна резервна система утримуватиме ставки на високому рівні протягом більш тривалого часу.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,94%, та прямує до найбільшого одноденного процентного падіння за тиждень, досягнувши тритижневого максимуму в четвер.

Падіння китайських акцій було особливо значним після того, як дані, представлені раніше того ж дня, показали, що споживчі ціни в Китаї у вересні не змінилися, тоді як відпускні ціни знижувалися повільнішими темпами, що вказує на збереження дефляційного тиску.

Індекс акцій блакитних фішок Китаю CSI300 знизився на 0,80%, а індекс Hang Seng знизився на 1,5% під час ранкових торгів.

Навпаки, японський індекс Nikkei знизився на 0,13%, а австралійський індекс S&P/ASX 200 втратив 0,25%.

Зростання споживчих цін у США у вересні стримало несподіване зростання вартості оренди, і трейдери тепер бачать вищу ймовірність того, що ФРС зрештою забезпечить ще одне підвищення цього року.

Ф'ючерсні контракти, що розраховуються за обліковою ставкою ФРС, відображають ймовірність підвищення ставки у грудні приблизно 40% порівняно з ймовірністю близько 28%, що спостерігалася до звіту щодо інфляції.

Райан Брендхем, голова відділу глобальних ринків капіталу в Північній Америці Validus Risk Management, заявив, що дані індексу споживчих цін наголошують на проблемах, з якими зіткнеться ФРС при зниженні інфляції до цільового рівня в 2%.

Окремі дані також показали, що в останній тиждень вересня кількість американців, які отримали допомогу після першого тижня допомоги (показник для прийому на роботу), збільшилася на 30 000 до ще низького рівня в 1,702 мільйона.

"Пом'якшення ринку праці є ключем до досягнення ФРС своєї мети щодо повернення інфляції до цільового рівня, і "яструби", які закликають як мінімум до ще одного підвищення, отримають підтримку на підставі цих цифр", - сказав Брандхем.

Звіт з інфляції, а також низький попит на аукціон з 30-річних облігацій США призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій у четвер.

У п'ятницю дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,7 базисних пунктів до 4,674%, але залишалася далекою від двотижневого мінімуму в 4,5300%, якого вона досягла днем раніше.

Нещодавнє зростання акцій і зниження прибутковості казначейських облігацій сталися за коментарями представників Федеральної резервної системи, які припустили, що відсоткові ставки в США, які, як правило, визначають глобальну вартість запозичень, можливо, нарешті досягли свого піку.

"Більшість "хорошої" роботи, проведеної минулого тижня у вигляді бугаєвого згладжування кривої прибутковості США, була зведена нанівець останнім звітом за індексом споживчих цін США", - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії National Australia Bank.

Різка ескалація напруженості на Близькому Сході також забезпечила збереження обережних настроїв на ринках.

Далі інвестори зосередять свою увагу на висловлюваннях голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який має виступити 19 жовтня, незадовго до того, як розпочнеться період блокування центрального банку США перед наступним рішенням щодо процентної ставки. Наступне засідання ФРС відбудеться 31 жовтня - 1 листопада.