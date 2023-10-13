Волл-стріт впала, оскільки прибутковість казначейських облігацій зростає, інвестори перетравлюють дані щодо інфляції

Основні індекси Уолл-стріт у четвер закрилися зниженням після того, як аукціон Казначейства США призвів до зростання прибутковості облігацій, тоді як інвестори вже перетравлювали дані, які показали, що споживчі ціни зросли у вересні більше, ніж очікувалося.

Зростання витрат на житло призвело до зростання споживчих цін минулого місяця, тоді як річний приріст основного показника, крім нестабільних компонентів продуктів харчування та енергії, був найменшим за два роки.

Після виходу даних індекс S&P 500 весь ранок коливався між червоним та зеленим. Він різко впав після того, як аукціон 30-річних казначейських облігацій США зіткнувся зі слабким попитом.

«Найбільшою перевагою для ринку за останні два місяці стало зростання відсоткових ставок. Будь-який значний рух у той чи інший бік будь-якого конкретного дня вплине на акції», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

Після аукціону в четвер «величина підвищення ставок викликала значне зниження котирувань акцій у всіх напрямках», додав Джеймс.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 173,73 пункту, або 0,51%, до 33631,14, S&P 500 втратив 27,34 пункту, або 0,62%, до 4349,61, а індекс Nasdaq Composite впав на 85 ,46 Пункт, або 0,63%, до 13 574,22.

Прибутковість 10-річних облігацій США зросла після публікації даних щодо інфляції та продовжила зростання, досягнувши сесійного максимуму після аукціону. Базова прибутковість зросла до 4,728%, що є найвищим рівнем із п'ятниці після падіння протягом останніх двох днів.

Серед 11 основних галузей промисловості, що входять до індексу S&P 500, найбільший спад відбувся в секторі матеріалів, акції якого знизилися на 1,5%. Зростання прибутковості особливо чинило тиск на чутливі до ставок сектора, такі як комунальні послуги (зниження на 1,5%) та нерухомість (на 1,3%), які є другим та третім за величиною падінням.

Акції житлово-будівельного сектору впали після публікації даних та опинилися під ще більшим тиском після підвищення прибутковості облігацій у другій половині дня. Котирування iShares Home Construction ETF впали на 4,62%, що стало найбільшим одноденним відсотковим зниженням майже протягом року.

Єдиними активами сектора S&P стали інформаційні технології (+0,1%) та енергетика (+0,09%).

Президент ФРС Бостона Сьюзан Коллінз, яка цього року не має права голосу у Федеральному комітеті з відкритого ринку (FOMC), що встановлює ставки, заявила в середу, що хоча шанси економіки уникнути рецесії зросли, цілком можливо, що центральний банк не покінчив із підвищенням процентних ставок, спрямованих на повернення інфляції до цільового рівня.

Інвестори також уважно стежили за розвитком подій на Близькому Сході. Газа наблизилася до гуманітарної катастрофи, оскільки кількість загиблих зростала, а життєво важливі запаси закінчувалися, тоді як Ізраїль зосередив танки на межі анклаву напередодні наземного вторгнення, на тлі міжнародних закликів до стриманості.

Увага інвесторів незабаром може переключитися на сезон звітності у п'ятницю, коли великі банки, включаючи JPMorgan Chase, Wells Fargo та Citigroup, звітуватимуть про свої квартальні показники до відкриття ринку.

Серед акцій окремих компаній акції Fastenal зросли на 7,5% після того, як компанія з постачання промислових товарів перевищила прогноз прибутку в третьому кварталі.

Акції Ford Motor впали на 2% після того, як профспілка United Auto Workers (UAW) розширила страйк на найбільшому та найбільш прибутковому заводі компанії.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 4,46 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,89 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 17 нових 52-тижневих максимумів та 37 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 38 нових максимумів та 322 нових мінімуму.

На біржах США з рук до рук перейшло 10,91 мільярда акцій порівняно з 10,75 мільярда ковзних середніх за останні 20 сесій.