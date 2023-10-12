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Долар США дорожчає до основних світових валют на статданих зі США
17:46 12.10.2023 |
Курс долара зростає щодо євро, єни та фунта стерлінгів на даних про інфляцію в США.
Зростання споживчих цін у країні за підсумками минулого місяця становило 3,7% у річному виразі, як і в серпні, йдеться у звіті міністерства праці США. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення темпів зростання до 3,6% за цільового рівня Федеральної резервної системи у 2%.
Тим часом споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) підвищилися на 4,1% у річному виразі після підвищення на 4,3% у серпні.
Уповільнення темпів зростання індексу Core CPI в поєднанні з певним ослабленням підвищення заробітної плати в США і стрибком дохідності американських держоблігацій може зміцнити керівництво Федрезерву на думці, що в подальшому підвищенні відсоткових ставок цього року немає потреби, пише MarketWatch. Зараз діапазон базової ставки становить 5,25-5,5% річних і перебуває на найвищому рівні за останні 22 роки.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, шанси на те, що американський ЦБ збереже її незмінною на найближчому засіданні 31 жовтня - 1 листопада, трейдери оцінюють у 90%, за даними CME FedWatch. Імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні зараз становить близько 34% порівняно з 26% днем раніше.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, підвищується під час торгів на 0,47%. Водночас ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зростає на 0,43%.
Курс євро становить $1,0558 порівняно з $1,0619 на закриття ринку в середу.
Фунт торгується на рівні $1,2244 проти $1,2314 за підсумками попередньої сесії.
Вартість американської валюти становить 149,61 єни порівняно зі 149,17 днем раніше. Євро торгується в районі 158,02 єни порівняно зі 158,40 єни.
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