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Європейські акції зростають; ВВП Великобританії вселяє надію на майбутнє зростання
12:46 12.10.2023 |
У четвер європейські фондові ринки торгувалися з підвищенням, чому сприяли ознаки зростання у Великій Британії напередодні публікації ключових даних щодо споживчої інфляції в США, які можуть дати підказки щодо грошово-кредитної політики.
О 09:55 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%, а CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%.
Валовий внутрішній продукт Великобританії у серпні зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що є суттєвим покращенням порівняно з несподіваним переглянутим падінням на 0,6% попереднього місяця, коли дощова погода та страйки вчителів та інших робітників вдарили по економіці.
Проте загальна картина залишається слабкою: як промислове, і обробне виробництво істотно впали у серпні до липня.
"Економіка Великобританії тримається, але залишається у нестабільному стані", - сказав Девід Бхар'єр, керівник дослідницького відділу Британської торгової палати.
Банк Англії на своєму засіданні минулого місяця зберіг процентні ставки без змін, вперше з того часу, як він почав цикл посилення ставок у грудні 2021 року, і політикам доведеться зіставляти все ще підвищену інфляцію з уповільненням економіки на наступній зустрічі.
Увага під час сесії буде переключена на публікацію даних про споживчі ціни в США.
Аналітики очікують, що загальний показник зросте на 3,6% в порівнянні з минулим роком і на 0,3% за місяць, у той час як базовий індекс споживчих цін, який не включає ціни на продукти харчування та паливо, як очікується, зросте на 4,1% порівняно з минулим роком та на 0,3% порівняно зі серпнем.
Проте вересневі дані щодо інфляції виробників у США виявилися набагато вищими за очікування, що створило ризик зростання.
Довіра зростала, оскільки інвестори почали упокорюватися з думкою про те, що Федеральна резервна система США наближається до завершення підвищення відсоткових ставок.
Протокол останнього засідання ФРС, опублікований у середу, показав, що більшість політиків центрального банку погодилися з тим, що ще одне підвищення ставок було б доречним, оскільки інфляція продовжує значно перевищувати цільовий показник.
Однак коментарі, зроблені протягом кількох тижнів після вересневого засідання, дозволяють припустити, що члени ЄС більш насторожено ставляться до подальшого посилення грошово-кредитної політики після різкого зростання прибутковості казначейських облігацій.
Керуючий ФРС США Крістофер Уоллер продовжив цю тему в середу, і він був одним із найзатятіших прихильників підвищення відсоткових ставок.
Що стосується корпоративних новин, акції Publicis зросли на 3,5% після того, як французький рекламний гігант підвищив прогноз продажів і прибутку на 2023 рік, перевершивши очікування третього кварталу, ігноруючи загальний спад в рекламній індустрії.
У Великобританії акції Restaurant Group PLC зросли на 38% після ухвалення пропозиції Apollo Global Management, яка оцінила бізнес у 506 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2312 долара США).
З іншого боку акції EasyJet впали на 4,2%, незважаючи на те, що бюджетна авіакомпанія зафіксувала рекордний четвертий квартал і оголосила про плани повернути виплати дивідендів наступного року.
Акції Ericsson впали на 0,2% після того, як шведський виробник телекомунікаційного обладнання напередодні оголосив про знецінення акцій на 2,9 мільярда доларів, пов'язане з придбанням Vonage минулого року.
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