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АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають; ВВП Великобританії вселяє надію на майбутнє зростання

12:46 12.10.2023 |

Фінанси

 

У четвер європейські фондові ринки торгувалися з підвищенням, чому сприяли ознаки зростання у Великій Британії напередодні публікації ключових даних щодо споживчої інфляції в США, які можуть дати підказки щодо грошово-кредитної політики.

О 09:55 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%, а CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%.

Валовий внутрішній продукт Великобританії у серпні зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що є суттєвим покращенням порівняно з несподіваним переглянутим падінням на 0,6% попереднього місяця, коли дощова погода та страйки вчителів та інших робітників вдарили по економіці.

Проте загальна картина залишається слабкою: як промислове, і обробне виробництво істотно впали у серпні до липня.

"Економіка Великобританії тримається, але залишається у нестабільному стані", - сказав Девід Бхар'єр, керівник дослідницького відділу Британської торгової палати.

Банк Англії на своєму засіданні минулого місяця зберіг процентні ставки без змін, вперше з того часу, як він почав цикл посилення ставок у грудні 2021 року, і політикам доведеться зіставляти все ще підвищену інфляцію з уповільненням економіки на наступній зустрічі.

Увага під час сесії буде переключена на публікацію даних про споживчі ціни в США.

Аналітики очікують, що загальний показник зросте на 3,6% в порівнянні з минулим роком і на 0,3% за місяць, у той час як базовий індекс споживчих цін, який не включає ціни на продукти харчування та паливо, як очікується, зросте на 4,1% порівняно з минулим роком та на 0,3% порівняно зі серпнем.

Проте вересневі дані щодо інфляції виробників у США виявилися набагато вищими за очікування, що створило ризик зростання.

Довіра зростала, оскільки інвестори почали упокорюватися з думкою про те, що Федеральна резервна система США наближається до завершення підвищення відсоткових ставок.

Протокол останнього засідання ФРС, опублікований у середу, показав, що більшість політиків центрального банку погодилися з тим, що ще одне підвищення ставок було б доречним, оскільки інфляція продовжує значно перевищувати цільовий показник.

Однак коментарі, зроблені протягом кількох тижнів після вересневого засідання, дозволяють припустити, що члени ЄС більш насторожено ставляться до подальшого посилення грошово-кредитної політики після різкого зростання прибутковості казначейських облігацій.

Керуючий ФРС США Крістофер Уоллер продовжив цю тему в середу, і він був одним із найзатятіших прихильників підвищення відсоткових ставок.

Що стосується корпоративних новин, акції Publicis зросли на 3,5% після того, як французький рекламний гігант підвищив прогноз продажів і прибутку на 2023 рік, перевершивши очікування третього кварталу, ігноруючи загальний спад в рекламній індустрії.

У Великобританії акції Restaurant Group PLC зросли на 38% після ухвалення пропозиції Apollo Global Management, яка оцінила бізнес у 506 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2312 долара США).

З іншого боку акції EasyJet впали на 4,2%, незважаючи на те, що бюджетна авіакомпанія зафіксувала рекордний четвертий квартал і оголосила про плани повернути виплати дивідендів наступного року.

Акції Ericsson впали на 0,2% після того, як шведський виробник телекомунікаційного обладнання напередодні оголосив про знецінення акцій на 2,9 мільярда доларів, пов'язане з придбанням Vonage минулого року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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