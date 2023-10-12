ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.10.23

Азіатські акції зросли в четвер, оскільки ринки зробили ставку на те, що відсоткові ставки в США досягли піку після більш миролюбних висловлювань представників Федеральної резервної системи, тоді як трейдери очікують на звіт про споживчу інфляцію в США.